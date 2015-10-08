更新版 1-台湾货币市场：短率在假期前维持平稳，出口数据差令再降息预期升高

* 短率大致平稳，假期前市况偏向保守 * 出口数据差，年底央行再降息机会升高 * 短票和债券RP利率大致持稳 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 高洁如 路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。交易员指出，假期前各方略为保守 操作，市场资金较为平稳；不过展望下周预料资金仍续宽松，尤其是上日的出口数据很差， 令市场预期央行连续降息的机会升高。 他们表示，出口数据差于市场预期，不少金融机构认为12月央行再降息的可能性升高， 这令市场短率恐无上行空间。下周料资金宽裕，短率维持低位。 〞出口那么差，央行可能进入降息循环，〞一位本地商银交易员说。 交易员表示，央行冲销市场资金意兴阑珊，资金充裕，短率料将维持低位。 周五台湾金融市场将因公众假期休市一日。 台湾9月出口连八个月衰退达14.6%，不但逊于市场预期，财政部更预估，第四季出口料 仍维持负成长。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.360% 0.270-.0340% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.390% **短票利率持平** 短票方面，交易员表示，目前除了少数大型金融机构之外，大多数的银行都能接受目前 的利率水位，市场的资金料续宽裕。 〞如果年底央行再降息，30天短票0.4%一定守不住，〞一位票券商交易员说。 交易员指出，市场资金充裕，短票量也还是不多，无法如数供应市场需求，因此利率主 导一方可能还是以卖方为主。 短票利率稳于上日；大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42-0.4 3%；60天期、90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 422%，前日在0.427%；上日成交量119.75亿台币，前日79.14亿台币。 台湾央行周四公布共发行2,420.5亿台币定存单，较今日存单到期金额2,398.5亿台币相 较，存单发行余额增22亿台币。 下周央行定存单到期金额共2兆1,026.6亿台币，分别为周一7,795.3亿，周二1,937.5亿 ，周三4,817.5亿，周四5,903.8亿，周五572.5亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为313亿台币，累积至周日超额准备为1,942亿 台币、加计前期1%的超额准备3,673亿台币。 **RP利率也平稳** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，假期在即，投信的资金较不稳定，有多有缺， 资金流动、进出的情况时有所闻。 他们指出，目前看来市场资金下周仍然宽裕的机会很大，少数证券商表示，下周可能将 略微下调利率。 今日有阳信银行4亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，同上日；10天期以上公司 债RP主要成交在0.53-0.54%，亦同上日。利率低位0.42%、0.52%则有稀少成交。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极 短天期与一周公司债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商 条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)