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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 18:16 BJT

全球经济：中国等主要经济体成长放缓，欧元区表现稳定--OECD

OECD称，中国指标从97.6进一步降至97.2。美国指标从99.5降至99.2，日本从99.9降至99.8，英国则从99.7降至99.5。

亮点方面，整体欧元区指标持稳于100.7，德国指标也持平于100.0。法国指标从100.7升至100.8，意大利则从100.9升至101.0。

主要新兴市场经济体中，印度指标从99.8升至99.9。除中国外，巴西和俄罗斯指数也下降。

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(完) (编译 于春红/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)

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