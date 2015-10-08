全球经济：中国等主要经济体成长放缓，欧元区表现稳定--OECD

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
OECD称，中国指标从97.6进一步降至97.2。美国指标从99.5降至99.2，日本从99.9降至99.8，英国则从99.7降至99.5。
亮点方面，整体欧元区指标持稳于100.7，德国指标也持平于100.0。法国指标从100.7升至100.8，意大利则从100.9升至101.0。
主要新兴市场经济体中，印度指标从99.8升至99.9。除中国外，巴西和俄罗斯指数也下降。
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(编译 于春红/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)
(完) (编译 于春红/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选