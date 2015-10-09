路透基点：广达电脑委托10家银行办理4亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司广达电脑及其在开曼注册的附属公司广达国际有限公司寻求4亿美元三年期贷款。

知情人士说，广达电脑已委托10家银行办理该贷款交易。这10家牵头行兼簿记行分别为交通银行、台湾银行、东方汇理银行、星展银行、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、三井住友银行、台北富邦商业银行、台新国际商业银行和大华银行。法国农业信贷银行协助该交易。

消息人士称，华侨银行料将加入，成为牵头行兼簿记行之一。

消息人士说，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码108个基点，和5月签署的9亿美元三年期贷款利率相同。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过38个基点，则借款人还需支付额外的利率。

贷款资金用于一般企业用途，借款人还可能选择将贷款期延期两年。