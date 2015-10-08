中国个股：华夏银行新增小企业贷款占比超两成，贷款定价约在同业中等水平

路透北京10月8日 - 中国股份制商业银行--华夏银行 周四表示，该行当前新增中小企业贷款占全部新增对公贷款比例逾20%；该行对中小企业贷款定价保持风险和收益平衡，大致在同业中等水平。

华夏银行计划财务部总经理关文杰在银行业例行发布会上表示，该行将有条件的网点发展重点转向个人和小企业，并把传统公司业务剥离向分行；此外，华夏银行还把各地小企业特色行试点复制推广。

在央行货币政策向支持小企业传导上，他称，“去年央行推出的中期借贷便利，华夏银行将中小企业服务好、服务占比高的分行进行了申报，并将获得资金全部支持小企业。”

对于华夏银行主推的服务中小企业特色金融模式“平台金融”，该行董事会秘书赵军学称，业务自2012年开展至今，累计交易60万笔，服务小微企业和个人客户接近四万户。