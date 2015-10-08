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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 19:09 BJT

中国个股：华夏银行新增小企业贷款占比超两成，贷款定价约在同业中等水平

路透北京10月8日 - 中国股份制商业银行--华夏银行 周四表示，该行当前新增中小企业贷款占全部新增对公贷款比例逾20%；该行对中小企业贷款定价保持风险和收益平衡，大致在同业中等水平。

华夏银行计划财务部总经理关文杰在银行业例行发布会上表示，该行将有条件的网点发展重点转向个人和小企业，并把传统公司业务剥离向分行；此外，华夏银行还把各地小企业特色行试点复制推广。

在央行货币政策向支持小企业传导上，他称，“去年央行推出的中期借贷便利，华夏银行将中小企业服务好、服务占比高的分行进行了申报，并将获得资金全部支持小企业。”

对于华夏银行主推的服务中小企业特色金融模式“平台金融”，该行董事会秘书赵军学称，业务自2012年开展至今，累计交易60万笔，服务小微企业和个人客户接近四万户。

该行半年报显示，上半年实现净利润92.63亿元人民币，同比增6.84%；净息差为2.63%，同比增加2个基点；但在资产质量方面，该行上半年末新增不良贷款34亿元，不良贷款率为1.35%，比去年末升0.26个百分点，其中次级类贷款比去年末增逾七成。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)

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