马来西亚期市：棕榈油连续第三日下滑，市场看空下周将公布的关键数据

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透吉隆坡10月8日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第三日下降，因市场看空将在下周公布的关键数据，且马币走稳也削弱市场人气。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在下周一公布9月棕榈油数据。当地产量和库存预计会达到纪录高位，这可能会进一步损及棕榈油价格。
指标12月棕榈油期货合约 一度下跌1.8%，报每吨2,253马币的两周半低点。但随后有所反弹，收报2,276马币。
周二棕榈油曾一度达到2,444马币，接近15个月高位。
“马币企稳，虽然有一点下跌...下周马来西亚棕榈油总署将公布数据，预测较为偏空，”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。
成交量为61,569口，高于日均的35,000口。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将跌至每吨2,234马币，因其已破2,283马币的支撑位。
美国12月豆油期货 下跌1%，中国大商所1月豆油期货 上涨0.8%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选