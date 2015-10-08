马来西亚期市：棕榈油连续第三日下滑，市场看空下周将公布的关键数据

路透吉隆坡10月8日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第三日下降，因市场看空将在下周公布的关键数据，且马币走稳也削弱市场人气。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在下周一公布9月棕榈油数据。当地产量和库存预计会达到纪录高位，这可能会进一步损及棕榈油价格。

指标12月棕榈油期货合约 一度下跌1.8%，报每吨2,253马币的两周半低点。但随后有所反弹，收报2,276马币。

周二棕榈油曾一度达到2,444马币，接近15个月高位。

“马币企稳，虽然有一点下跌...下周马来西亚棕榈油总署将公布数据，预测较为偏空，”吉隆坡一家外资大宗商品经纪商的交易员表示。

成交量为61,569口，高于日均的35,000口。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将跌至每吨2,234马币，因其已破2,283马币的支撑位。

美国12月豆油期货 下跌1%，中国大商所1月豆油期货 上涨0.8%。(完)

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