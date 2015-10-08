国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续跌势，未来将有更多西方船货到岸

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡10月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周四达到三日低点每吨91.08美元，因来自西方供给增多。
交易员表示，在9月、10月连续两个月低于平均水平后，欧洲预计在11月恢复向亚洲运送大量船货。
这背后的原因不明，不过交易员表示可能是因为裂解装置维护，不过无法获得证实。
在韩国，乐天化学计划从10月16日起，对其位于Daesan的一座年产能100万吨的裂解装置进行为期一个月的维护。
这一关闭维护将减少大量的需求，交易员表示。
与此同时，由于利润率低下，日本的JX Nippon Oil & Energy已无限期关闭了位于川崎的年产140,000吨的聚丙烯生产装置。
不过该公司将石脑油裂解装置的产能利用率保持在高位，因利润率良好。
在韩国，一家石化厂商入市求购11月下半月石脑油船货。
亚洲汽油裂解价差连续第二日徘徊在五周低点10.71美元附近，受原油价格上涨拖累。
新加坡现货市场上，壳牌以每桶62.50美元的价格，向道达尔出售一艘船期为10月28日至11月1日的92号汽油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选