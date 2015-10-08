国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续跌势，未来将有更多西方船货到岸

路透新加坡10月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周四达到三日低点每吨91.08美元，因来自西方供给增多。

交易员表示，在9月、10月连续两个月低于平均水平后，欧洲预计在11月恢复向亚洲运送大量船货。

这背后的原因不明，不过交易员表示可能是因为裂解装置维护，不过无法获得证实。

在韩国，乐天化学计划从10月16日起，对其位于Daesan的一座年产能100万吨的裂解装置进行为期一个月的维护。

这一关闭维护将减少大量的需求，交易员表示。

与此同时，由于利润率低下，日本的JX Nippon Oil & Energy已无限期关闭了位于川崎的年产140,000吨的聚丙烯生产装置。

不过该公司将石脑油裂解装置的产能利用率保持在高位，因利润率良好。

在韩国，一家石化厂商入市求购11月下半月石脑油船货。

亚洲汽油裂解价差连续第二日徘徊在五周低点10.71美元附近，受原油价格上涨拖累。

新加坡现货市场上，壳牌以每桶62.50美元的价格，向道达尔出售一艘船期为10月28日至11月1日的92号汽油船货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻