国际油市：亚洲燃料油价差下跌，因新加坡库存创下纪录高位

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡10月8日 - 亚洲燃料油价差周四下跌，行业消息人士表示这是因新加坡库存跳升至纪录高位，且买家离场。
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，10月7日止当周新加坡陆上燃料油库存上升近9%至纪录新高3,051.5万桶。
数据显示，从印尼、马来西亚、荷兰和俄罗斯至新加坡的燃料油输送较前一周跳增，助长了库存的飙升。
“客户也不提货。他们购买之后不来装运，合约被展期至下个月，”新加坡的一位交易员说。
“现在最便利的卖出方式是在(普氏)窗口出售船货，”他说。
不过交易员表示，船用燃料油升水改善，得益于原油价格的上涨。
“原油似乎回到50美元上方，所以人们买入，担心以后没有便宜油品了，”一位说。
在韩国，船用燃料油市场恢复正常，之前驳船运营商和炼厂之间曾因驳船费用问题发生争执，后来得以解决。
行业消息人士称，更多燃料油供给也从印度和巴林浮现，加重了供给过剩。
一位消息人士称，科威特石油可能出售80,000吨10月中旬船期的380-cst燃料油给维多，不过价格细节未能确认。
另一位消息人士称，印度石油公司可能也出售了35,000吨10月末船期的380-cst燃料油给Gulf Petrochem。
新加坡现货市场上有七笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。