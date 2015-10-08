国际油市：亚洲燃料油价差下跌，因新加坡库存创下纪录高位

路透新加坡10月8日 - 亚洲燃料油价差周四下跌，行业消息人士表示这是因新加坡库存跳升至纪录高位，且买家离场。

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，10月7日止当周新加坡陆上燃料油库存上升近9%至纪录新高3,051.5万桶。

数据显示，从印尼、马来西亚、荷兰和俄罗斯至新加坡的燃料油输送较前一周跳增，助长了库存的飙升。

“客户也不提货。他们购买之后不来装运，合约被展期至下个月，”新加坡的一位交易员说。

“现在最便利的卖出方式是在(普氏)窗口出售船货，”他说。

不过交易员表示，船用燃料油升水改善，得益于原油价格的上涨。

“原油似乎回到50美元上方，所以人们买入，担心以后没有便宜油品了，”一位说。

在韩国，船用燃料油市场恢复正常，之前驳船运营商和炼厂之间曾因驳船费用问题发生争执，后来得以解决。

行业消息人士称，更多燃料油供给也从印度和巴林浮现，加重了供给过剩。

一位消息人士称，科威特石油可能出售80,000吨10月中旬船期的380-cst燃料油给维多，不过价格细节未能确认。

另一位消息人士称，印度石油公司可能也出售了35,000吨10月末船期的380-cst燃料油给Gulf Petrochem。

新加坡现货市场上有七笔交易达成。(完)

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