欧洲汇市：英镑下跌，此前英国央行会议记录暗示不急于升息

路透伦敦10月8日 - 英镑兑美元周四从两周高位回落，此前英国央行会议记录显示决策者不急于升息。

英国央行(BOE)官员以8-1的票数决定维持利率在纪录低点0.5%不变，多数人预计通胀率前景相对疲软，这暗示央行官员不急于升息。

这让部份投资者的预期落空，他们原本预计英国央行会议记录会传达出央行对市场消化的升息时机感到不安的信息。投资者目前消化的升息预期是明年第四季。

“会议记录对通胀的立场温和，给市场的印象是他们重新担忧通胀预期，”Foenix Partners资深汇市交易商Alex Lydall说。

英镑兑美元 今日跌0.3%，报1.5270美元，低于会议记录公布前的报1.5345美元，且低于稍早触及的两周高位1.5373美元。