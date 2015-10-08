纽约期市：可可期货因技术面疲弱续跌，期糖涨至七个月高位

路透纽约/伦敦10月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四延续持续了两周的跌势，因技术图表疲弱引发技术性卖盘，而原糖价格小涨至七个月高位，此前巴西公布的甘蔗压榨数据基本符合市场预期。

咖啡期货跳涨，因交易商继续关注巴西主要种植地区的乾燥状况可能使当地咖啡树开花减少。

交易商表示，纽约可可价格在过去11日内下跌了10日，跌穿100日移动均线和一费波纳奇回档技术位，引发技术性卖出。

纽约12月可可期货 收挫19美元，或0.6%，报每吨3,060美元，盘中触及8月24日以来最低3,035美元。伦敦12月可可期货 收跌14英镑，或0.7%，报每吨2,093英镑，盘中触及9月初以来最低2,082英镑。

3月原糖期货 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅14.01美分，尾盘上涨至14.05美分，此为2月底来最高。

ICE-12月白糖期货 收跌2美元，或0.5%，报每吨388.70美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收高2.4美分，或1.9%，报每磅1.2845美元。11月罗布斯塔咖啡期货 上涨23美元，或1.5%，收报每吨1,582美元。(完)

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