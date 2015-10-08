芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因收割压力和在政府报告出炉前调整头寸

路透芝加哥10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四在四日内首次下跌，交易商表示，因季节性收割压力和在倍受关注的美国政府供需报告公布前有一轮头寸调整。

CBOT指标11月大豆合约跌穿40日移动均线后引发技术性卖盘，也令市场承压。20日移动均线为市场提供支撑。

豆油期货下跌。

豆粕期货下滑，因在跌穿其20日移动均线后有技术性卖盘。

市场预计，周五公布的美国农业部月度报告将下调对美国大豆产量和结转库存预估。

11月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳8.81-1/4美元。

12月豆粕合约 收跌2.2美元，报每短吨304.3美元。12月豆油合约 跌0.26美分，报28.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为261,114口，豆粕为85,018口，豆油为94,579口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)