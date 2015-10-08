芝加哥期市：CBOT小麦因技术卖盘而收低，静待USDA报告出炉

路透芝加哥10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商表示，因技术卖盘和在明日美国农业部(USDA)供需报告公布前投资者轧平头寸。

分析师预计，周五出炉的USDA报告将下调对2015/16年美国小麦、玉米和大豆结转库存预估，且调整其对美国玉米和大豆产量预估。

USDA公布，截至10月1日该周，出口销售美国小麦28.82万吨，和17.50-37.50万吨的市场预估一致。

CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳5.11-1/2美元，下跌5-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为95,242口。(完)

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