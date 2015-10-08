芝加哥期市：CBOT小麦因技术卖盘而收低，静待USDA报告出炉

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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路透芝加哥10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，交易商表示，因技术卖盘和在明日美国农业部(USDA)供需报告公布前投资者轧平头寸。
分析师预计，周五出炉的USDA报告将下调对2015/16年美国小麦、玉米和大豆结转库存预估，且调整其对美国玉米和大豆产量预估。
USDA公布，截至10月1日该周，出口销售美国小麦28.82万吨，和17.50-37.50万吨的市场预估一致。
CBOT-12月小麦合约 结算价报每蒲式耳5.11-1/2美元，下跌5-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为95,242口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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