全球金市：金价下跌，在美联储会议记录公布后短暂上涨

* 白银劲跌逾4%，之前连续四日上涨

* 在美联储会议记录公布后，黄金短暂上涨

路透纽约/伦敦10月8日 - 黄金周四下跌，大幅逆转在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录公布后录得的涨势。会议记录显示，决策者对全球经济放缓的迹象感到不安，但认为这并未导致美国经济前景发生“实质性改变”。

1916 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,139.86美元，在美联储会议记录公布后曾上涨0.5%，至1,151.20美元。

美联储会议记录显示，决策者认为接近有充份的理由支持美国升息，但决定谨慎行事，等看到全球经济放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。

“黄金在会议记录公布之初升穿1,150美元，之后有温和的抛售，反映对美联储在12月升息的可能性意见分歧，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易高董事Tai Wong说。

美国12月期金 在美联储公布会议记录前收盘，该合约下跌0.4%，结算价报每盎司1,144.30美元。

“我们仍预计美联储将在12月升息，但很显然，9月会议后美国经济数据恶化，所以目前面临的风险是，部分在会议上支持今年升息的委员将会转变立场，主张推迟升息，”CIBC Economics资深分师师Andrew Grantham说。

在美联储会议记录公布后，全球股市走高，美元指数扩大跌幅，10年期美债收益率上涨。

现货银 下跌最多4.4%，报每盎司15.36美元，此前连续四日上涨。

铂金 上涨0.5%，报每盎司945.245美元，钯金 下滑0.1%，报每盎司696.50美元。(完)

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