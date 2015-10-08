美国债市：公债价格下跌，因美联储会议记录巩固市场对明年升息的押注

* 财政部标售130亿美元30年期公债

* 美联储会议记录公布后，美股上涨

* 美联储会议记录支持市场对明年升息的押注

路透纽约10月8日 - 美国公债价格周四下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录巩固了市场对美联储不会在今年升息的观点，引发投资者纷纷撤出债市，转投股市。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四发布的9月会议记录显示，决策者认为接近有充份的理由支持美国升息，但决定谨慎行事，等看到全球经济放缓并未拖累美国经济脱离预设轨道的证明后再行动。

“美联储会议记录公布前市场有些许担忧，但会议记录内容没有意外且股市反弹，这向固定收益率市场施压，”野村证券国际美国利率策略部门主管George Goncalves说。

投资者仔细研读美联储会议记录内容，寻找美联储决策机构美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月会议上维持利率不变的详细原因。一些分析师得出结论是，令FOMC担心的全球风险9月会议后犹在，且上周美国非农就业数据疲弱，进一步降低了联储在年底前升息的机率。

“除非(经济)在年底前显着改善，否则在12月升息的可能性仍很然很低，”Prudential固定收益部门首席投资策略师兼Prudential Total Return Bond Fund的基金经理Robert Tipp说，该基金管理着110亿美元的资产。

不过，自FOMC 9月会议以来，包括主席叶伦在内的美联储官员曾表示，如果经济进一步改善，美联储将在年底前结束近零利率政策。

10年期和30年期美国公债收益率盘中上涨至一周高位，10年期公债收益率触及200日移动均线。

在美联储会议记录公布前，财政部标售130亿美元30年期公债获强劲需求。

这是本周最后的一次公债标售，周二标售的三年期公债需求平平，周三标售的210亿美元10年期公债获投资者强劲需求。

在公开市场，指标10年期美国公债 价格下跌12/32，收益率报2.100%，较周三尾盘上涨4个基点。

30年期美国公债 价格劲跌1-1/2，收益率报2.940%，较周三尾盘攀升5.5个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (-) 0.633

五年期公债 99-30/32 (-04/32) 1.391

10年期公债 99-04/32 (-12/32) 2.100

30年期公债 98-23/32 (-1-03/32) 2.940(完)

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