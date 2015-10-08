日韩经济指标预测--10月9日-10月16日****

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月5日当周
10月9日(五)
暂无重要数据公布
10月12日当周
10月12日(一)
2100 韩国出口价格增幅(较上年同期) 9月 -- -1.5%
进口价格增幅(较上年同期) -- -13.6%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.7%
10月13日(二)
0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7
2300 韩国失业率 9月 -- 3.6%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -- -0.6%
(较上年同期) -- -3.6%
10月14日(三)
0300 韩国L货供额 10月 -- 9.0%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正9
10月15日(四)
0430 日本工业产出 8月修正值 -- -0.5%
0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%
-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%
进口 -- -21.8%
贸易收支(亿美元) -- 顺差89
-- 韩国央行利率决议 10月 -- 1.50%
10月16日(五)
0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90
0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选