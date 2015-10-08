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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 07:08 BJT

****日韩经济指标预测--10月9日-10月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月5日当周

10月9日(五)

暂无重要数据公布

10月12日当周

10月12日(一)

2100 韩国出口价格增幅(较上年同期) 9月 -- -1.5%

进口价格增幅(较上年同期) -- -13.6%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.7%

10月13日(二)

0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.7

2300 韩国失业率 9月 -- 3.6%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -- -0.6%

(较上年同期) -- -3.6%

10月14日(三)

0300 韩国L货供额 　　　　 10月 -- 9.0%

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 -- 正9

10月15日(四)

0430 日本工业产出 8月修正值 -- -0.5%

0430 日本产能利用率指数(较前月) 8月 -- -0.2%

-- 韩国出口 9月修正值 -- -8.3%

进口 -- -21.8%

贸易收支(亿美元) -- 顺差89

-- 韩国央行利率决议 10月 -- 1.50%

10月16日(五)

0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.90

0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 43.00(完)

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