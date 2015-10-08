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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 67.70 +1.42 +2.14 4228331

京东 27.32 -0.22 -0.80 16777488

新浪 43.91 -1.09 -2.42 688686

搜狐 45.20 +0.21 +0.47 187567

网易 130.71 +2.46 +1.92 650766

百度 141.26 -3.51 -2.42 5539298

台湾

台湾积体电路 22.25 +0.32 +1.46 2769240

联电 1.78 +0.01 +0.56 251644

日月光 5.34 -0.04 -0.74 329725

矽品精密 6.28 +0.01 +0.16 656788

和信超媒体 0.55 +0.00 +0.00 42085

友达 3.05 -0.03 -0.97 470017

中华电信 30.62 +0.13 +0.43 90439

台湾国际航电 36.98 +0.08 +0.22 982255

香港

中国移动 60.69 -0.29 -0.48 304925

中国联通 12.64 -0.10 -0.78 241113

中国电信 49.94 +0.57 +1.15 14526

中芯国际 4.88 +0.08 +1.67 1575

电讯盈科 5.34 +0.01 +0.19 570

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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