《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月8日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 67.70 +1.42 +2.14 4228331
京东 27.32 -0.22 -0.80 16777488
新浪 43.91 -1.09 -2.42 688686
搜狐 45.20 +0.21 +0.47 187567
网易 130.71 +2.46 +1.92 650766
百度 141.26 -3.51 -2.42 5539298
台湾
台湾积体电路 22.25 +0.32 +1.46 2769240
联电 1.78 +0.01 +0.56 251644
日月光 5.34 -0.04 -0.74 329725
矽品精密 6.28 +0.01 +0.16 656788
和信超媒体 0.55 +0.00 +0.00 42085
友达 3.05 -0.03 -0.97 470017
中华电信 30.62 +0.13 +0.43 90439
台湾国际航电 36.98 +0.08 +0.22 982255
香港
中国移动 60.69 -0.29 -0.48 304925
中国联通 12.64 -0.10 -0.78 241113
中国电信 49.94 +0.57 +1.15 14526
中芯国际 4.88 +0.08 +1.67 1575
电讯盈科 5.34 +0.01 +0.19 570
(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选