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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 06:57 BJT

****澳新经济指标预测--10月9日-10月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预
估值     前值        

    10月5日当周
       
    10月9日(五)
    0030 澳洲房屋融资                                   8月    +5.0
%      +0.3%
             投资住房融资                                        --
       +0.5%

    10月12日当周
    
    10月12日(一)
    2145 新西兰食品价格指数                             9月      --
       -0.5%
    
    10月13日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  9月      --
        正11
                          企业信心指数                           --
         正1
    
    10月13-14日
    2330 澳洲消费者信心                                10月      --
       -5.6%
    
    10月14日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                      9月      --
        55.0
    
    10月15日(四)
    0030 澳洲新车销售                                   9月      --
       -1.6%
    0030 澳洲就业人口(万)                               9月      --
    增加1.74
             全职就业人口(万)                                    --
    增加1.15
             劳动参与率                                          --
       65.5%
             失业率                                              --
        6.2%
    2145 新西兰消费物价指数(CPI)(较前季)             第三季      --
       +0.4%
                           (较上年同期)                          --
       +0.3%
    
    10月16日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月       --
       48.20(完)

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