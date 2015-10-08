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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 07:28 BJT

《全球汇市》美联储会议记录令美元承压，商品货币表现出色

亚洲市场周五没什么会推动市场的经济数据。仅0030GMT公布的澳洲房屋融资可能稍稍值得关注一下，但不太可能改变整体市场的方向。

投资人亦将关注中国市场，看股市能否延续周四的大涨格局。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1287 1.1278 0.08 -6.70 1.2097

美元/日圆 119.91 119.91 0.00 0.38 119.68

欧元/日圆 135.34 135.23 0.08 -6.80 144.78

美元/瑞郎 0.9655 0.9661 -0.06 -2.88 0.9941

英镑/美元 1.5349 1.5344 0.03 -1.44 1.5573

美元/加元 1.3003 1.3015 -0.09 11.92 1.1618

澳元/美元 0.7257 0.7257 0.00 -11.15 0.8168

新西兰元/美元 0.6660 0.6662 -0.03 -14.58 0.7797

澳元/日圆 87.020 87.020 0.00 -10.96 97.750

新西兰元/日圆 79.860 79.880 -0.03 -14.59 93.310

英镑/日圆 184.05 183.99 0.03 -0.96 186.38

澳元/新西兰元 1.0895 1.0874 0.19 4.07 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/杜明霞/孙国玉/张若琪 审校 龚芳/戴素萍/许娜)

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