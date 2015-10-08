《全球汇市》美联储会议记录令美元承压，商品货币表现出色

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
亚洲市场周五没什么会推动市场的经济数据。仅0030GMT公布的澳洲房屋融资可能稍稍值得关注一下，但不太可能改变整体市场的方向。
投资人亦将关注中国市场，看股市能否延续周四的大涨格局。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1287 1.1278 0.08 -6.70 1.2097
美元/日圆 119.91 119.91 0.00 0.38 119.68
欧元/日圆 135.34 135.23 0.08 -6.80 144.78
美元/瑞郎 0.9655 0.9661 -0.06 -2.88 0.9941
英镑/美元 1.5349 1.5344 0.03 -1.44 1.5573
美元/加元 1.3003 1.3015 -0.09 11.92 1.1618
澳元/美元 0.7257 0.7257 0.00 -11.15 0.8168
新西兰元/美元 0.6660 0.6662 -0.03 -14.58 0.7797
澳元/日圆 87.020 87.020 0.00 -10.96 97.750
新西兰元/日圆 79.860 79.880 -0.03 -14.59 93.310
英镑/日圆 184.05 183.99 0.03 -0.96 186.38
澳元/新西兰元 1.0895 1.0874 0.19 4.07 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵/杜明霞/孙国玉/张若琪 审校 龚芳/戴素萍/许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选