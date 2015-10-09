《中国报摘》--其他报纸重要消息10月9日

**上海证券报**

--中国人民银行研究局首席经济学家马骏联合撰文称，模拟结果显示，与中国加入大TPP(跨太平洋伙伴关系协定)情景相比，如果中国不加入，中国会因此损失2.2%的GDP(国内生产总值)。

--据统计，截至10月8日，沪深两市已有逾千家上市公司披露三季报业绩预告，其中预计正增长的占比近六成。行业方面，传媒、通信、光伏、养殖、新能源汽车等行业呈“确定性增长”趋势，三季度乃至全年业绩值得期待。

--世纪游轮 称，重新选定重组交易标的，继续推进重大资产重组事项。的标的公司为上海巨人网络科技。后者2014年完成私有化交易并从美国退市。

**证券时报**

--北京银行 称，因正在筹划涉及非公开发行股票的重大事项，股票自今日起停牌。

--万科A 9月实现销售面积184.2万平方米，环比上升7.34%，同比增长11.23%；销售金额244.2亿元人民币，环比上升9.75%，同比增长24.66%。1-9月累计实现销售面积1,439.8万平方米，销售金额1,804.7亿元。

**21世纪经济报 道**

--四川省近期出台10个扶贫专项方案，但其财政并不能满足未来五年扶贫资金需求。仅基础设施扶贫项，其总投资或超2,000亿元。四川省财政厅厅长王一宏称，今年该省将研究发行扶贫专项债券。

--中国保险资产管理业协会执行副会长曹德云表示，虽然股市震荡，但险资在股市投资比例并未有大起大落，在年内会维持基本稳定。从长远看，在银行存款和债券中的投资比例会有所下降，另类投资和海外投资会持续增加。(完)