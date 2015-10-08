中国金融：国庆长假期间银联跨行交易额同比增25%，旅游消费增长最明显

路透上海10月9日 - 中国银联周四稍晚公布国庆长假期间(10月1日至7日）的银联卡消费数据，银联卡跨行交易总金额达到6,469亿元人民币，交易总笔数超过5亿笔，同比分别增长25.4%和19.5%。

从各行业消费数据来看，“十一”期间购物类消费金额最高，但旅游出行相关行业增长则最为明显。“十一”期间公路、铁路和航空类刷卡消费交易金额合计同比增长70%，其中公路增幅最高为179%，与自驾出行密切相关的加油类消费同比增长33%。全国旅行社和景区售票的刷卡交易金额则同比增长41%。

国庆假期，刷卡购物金额占日常消费之首，总量突破1,000亿元，同比增长30%，其中超市、大型家电和日用百货贡献较多，金额分别同比增长65%、36%和12%。

国庆期间，银联卡境外线下交易金额同比增长17%。以日本、韩国、泰国为代表的短途出境游目的地最受中国游客青睐，同时因中秋、国庆“拼假”效应，加上欧美地区的银联卡受理环境日益完善，法国、意大利等欧洲主要国家的交易量也较大幅度增长。