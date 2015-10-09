全球金属：美铝调降今年铝供应过剩预估，并预计明年出现供应短缺

路透纽约10月8日 - 美国铝业周四在发布第三季财报时，将2015年全球铝供需状况预估，从第二季预期的过剩76.2万吨下调至过剩55.1万吨。

该公司表示，预计2016年铝市场供应短缺，不过没有详细说明短缺幅度。

美国铝业此前已调低中国和世界其他地区在今年余下时间的新增炼铝产能预估，因为铝价疲软迫使生产商推迟设备维护，并缩减产能升级计划规模。

美铝执行长Bill Oplinger对投资者表示，下调供应盈余预估“主要归因于中国执行限产政策，以及中国新上马炼厂项目速度放慢。”

该公司预期，中国铝供应总量料为3,110万吨，低于第二季预估的3,140万吨；并表示世界其他国家的供应为2,681.9万吨，亦低于上季预期的2,684.4万吨。

Oplinger并指出，中国出口的“伪半成品”继续填补其他地区原铝供应的缺口。“伪半成品”即铝作为半加工产品出口以免交出口税，但随后被重新炼制。