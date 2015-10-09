国际油市：页岩油增产的潜在影响几乎已被悉数消化--欧央行研究

路透法兰克福10月8日 - 欧洲央行发表的一项研究显示，未来几年页岩油荣景的全部潜在影响已经基本上被石油市场所消化，而低油价只能给能源进口国经济带来相对较小的促进作用。

该研究作者在周四的一篇论文中称，页岩油供应进一步增加所引起的石油价格变动预计上下都不到4美元，这主要是因为2014-2018年沙特阿拉伯石油日产量有可能减少100万桶。该论文不代表欧洲央行官方意见。

国际能源署(IEA)数据显示，今年第二季度世界原油日供应量增至9,630万桶，在不到三年的时间里增长了6%。这是一个非常快的增长速度，因为一些产油区块需要10年方能投产，见到回报则需要数十年。

“我们的研究结果表明，页岩油革命所带来的多数影响已被消化，即便其生产规模发生重大变化，其对油价的影响也十分有限，”上述论文的作者Cristiana Belu Mănescu和Galo Nuño表示。

“根据模型，面对油价下跌以及石油市场份额下降，沙特阿拉伯会减少在新产能方面的投资，从而令其在闲置产能状况更加不容乐观，”他们称。

能源进口国虽然会受益，但程度有限。能源生产国将收紧消费，其主权财富基金可能会被用来对冲油价下跌的影响。

论文作者称，2010-2018年能源进口国的国内生产总值(GDP)累计受到的影响只有0.2%。