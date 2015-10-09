《中国报摘》--中国证券报10月9日

* 头版头条:

--中国保监会近日会同发改委联合下发通知，推动保险业支持国家重大工程建设。

* 其他:

--据悉，监管部门有望出台全面支持新三板市场发展的相关文件。继优先股后，新三板内部分层制度，以及在此基础上的公司债券和证券公司股票质押式回购业务、有利于风险管理的指数产品、转板试点等多项制度红利均有望加速释放。

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，前八个月中国企业对“一带一路”沿线国家的直接投资额合计为107.3亿美元，同比增长48.2%，占非金融类对外直接投资的13.9%。

--中国进出口银行与中国商用飞机有限责任公司签署500亿元人民币的融资框架协议，以支持国产民用飞机研发、制造及销售环节的资金需求。

--招商银行 称，招商局集团于7月11日至10月8日期间，间接累计增持公司股份合计14.77亿股。其中，A股股份14.29亿股，H股股份4,862.25万股。