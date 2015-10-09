《中国报摘》--中国证券报10月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国保监会近日会同发改委联合下发通知，推动保险业支持国家重大工程建设。
* 其他:
--据悉，监管部门有望出台全面支持新三板市场发展的相关文件。继优先股后，新三板内部分层制度，以及在此基础上的公司债券和证券公司股票质押式回购业务、有利于风险管理的指数产品、转板试点等多项制度红利均有望加速释放。
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，前八个月中国企业对“一带一路”沿线国家的直接投资额合计为107.3亿美元，同比增长48.2%，占非金融类对外直接投资的13.9%。
--中国进出口银行与中国商用飞机有限责任公司签署500亿元人民币的融资框架协议，以支持国产民用飞机研发、制造及销售环节的资金需求。
--招商银行 称，招商局集团于7月11日至10月8日期间，间接累计增持公司股份合计14.77亿股。其中，A股股份14.29亿股，H股股份4,862.25万股。
--中国房地产指数系统数据显示，9月全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,817元/平方米，环比和同比继续双双上涨。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”