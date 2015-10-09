中国个股：世纪游轮更改重组对象，拟收购巨人网络100%股权

路透上海10月9日 - 自去年10月开始停牌筹划重组的中国重庆新世纪游轮股份有限公司 周四晚公告称，公司拟终止与信利光电的重组事项，新重组标的公司将是上海巨人网络公司。公司拟向巨人网络全体股东非公开发行股份购买巨人网络100%股权并配套募集资金。

巨人网络是一家以网络游戏为发展起点，集研发、运营、销售为一体的综合性互联网公司。若上述重组得以顺利进行，中概股回归案例将再添一例。

公告称，目前，世纪游轮及相关中介机构正在开展与本次重组相关的尽职调查、审计、评估、具体重组方案的论证等相关工作。公司股票将继续停牌。

巨人网络原在美国纽约交易所上市，去年中完成私有化退市，包括巨人网络董事长史玉柱、霸菱和弘毅资本等在内的财团以每股美国存托凭证（ADS）12美元价格收购巨人网络所有普通股，该交易对公司估值为30亿美元。

8月底宣布的分众传媒拟作价457亿元人民币借壳七喜控股 计划，已成为中概股回归的经典案例。分众传媒原海外母公司FMHL在2005年7月在美国纳斯达克上市，2013年实现退市，退市时公司估值为37亿美元。

今年7月，巨人网络总裁纪学锋在接受媒体采访时曾透露，将以市值1,000亿元为上市目标。若巨人网络回归A股，其市值不仅会大幅度领先于游戏类公司，同样将在整个互联网企业中占有一席之地。