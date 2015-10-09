《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月9日

路透香港10月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7499港元 ) 美国股市周四收涨，道琼工业指数 收涨138.46点，或0.82%，至17,050.75点，标普500 指数收在七周高位，因投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录中看到更多的鸽派信号 。会议记录更详细地阐述了联储决定维持近零利率的原因。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.320 0.80 71368 9.325 4.19 中国铝业 8.980 -0.22 20679 2.784 1.60 中国移动 60.690 -0.48 304925 94.068 1.09 中国人寿 19.230 1.10 160324 29.806 2.25 中石油 81.020 1.94 43175 6.279 2.26 中石化 71.140 1.50 42280 5.513 1.91 汇丰控股 40.790 0.54 1902096 63.224 1.48 中电信 49.940 1.15 14526 3.870 2.39 中国联通 12.640 -0.78 241113 9.796 2.47 兖州煤业 5.340 0.95 6418 4.138 0.94 华能国际 46.920 1.08 10511 9.091 0.67 南方航空 36.070 0.59 25090 5.591 1.65 东方航空 29.290 -0.71 6100 4.540 1.56 中芯国际 4.880 1.67 1575 0.756 -0.47 （完） (整理 梁慧仪)