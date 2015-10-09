中港个股：招商局集团大举增持招商银行14.77亿股，持股比例达26.8%

路透上海10月9日 - 中国股份制银行--招商银行 周五公告称，招商局集团于7月11日至10月8日期间，间接累计增持公司股份合计14.77亿股，其中，A股股份14.29亿股，H股股份4,862.25万股。

公告显示，增持后，招商局集团通过其附属公司间接持有招行股份合计67.59亿股，占公司总股本的比例为26.80%。

根据公告，招商局集团是通过旗下的招融投资、晏清投资、楚源投资和BIL这四大子公司和资产管理计划进行增持，A股每股买入价格区间介于14.71-20.45元，H股17.30-18.72港元/股。

数据显示，招商局集团此次增持后，拉大了其持有招行股份与二股东安邦保险之间的距离。而截至2014年末，安邦保险持有招行27亿股，持股比例达10.72%，已成为招行第二大股东，并维持至今。

招商局集团并称，未来12个月内还将根据证券市场整体情况并结合招商银行的发展等因素，决定是否继续增持招行股份。

招商银行A股周四收报17.73元，过去一个月累计上涨6.5%；H股则收报19.76港元，过去一个月累计涨0.71%。（完）

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