《香港报摘》--经济日报10月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--港股近两周累升2,000点，新股市场亦逐渐恢复活力，昨挂牌两新股首日升一成。而时隔两个月后，百亿新股接连出台，中国再保险集团（新上市编号＂1508＂）将于下周二招股，而华融将于下周五登场。
* 其他：
--本地补习社遵理本周甫提交上市申请文件，竞争对手、香港教育国际 旗下的现代教育，即在报章刊登全版公开信，扬言以8,500万港元年薪引遵理中文科导师林溢欣转投，赞扬他过去三年贡献遵理收益逾四成，＂价值非凡＂，也变相质疑竞争对手收益＂高度集中＂于单一导师。
--受惠于黄金产品需求激增，周大福 截至9月30日止三个月同店销售跌幅，较前一季大幅放缓，按年仅跌3%，零售值更录得4%增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”