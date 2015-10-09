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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 08:43 BJT

《香港报摘》--经济日报10月9日

* 要闻版头条：

--港股近两周累升2,000点，新股市场亦逐渐恢复活力，昨挂牌两新股首日升一成。而时隔两个月后，百亿新股接连出台，中国再保险集团（新上市编号＂1508＂）将于下周二招股，而华融将于下周五登场。

* 其他：

--本地补习社遵理本周甫提交上市申请文件，竞争对手、香港教育国际 旗下的现代教育，即在报章刊登全版公开信，扬言以8,500万港元年薪引遵理中文科导师林溢欣转投，赞扬他过去三年贡献遵理收益逾四成，＂价值非凡＂，也变相质疑竞争对手收益＂高度集中＂于单一导师。

--受惠于黄金产品需求激增，周大福 截至9月30日止三个月同店销售跌幅，较前一季大幅放缓，按年仅跌3%，零售值更录得4%增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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