《香港报摘》--经济日报10月9日

--港股近两周累升2,000点，新股市场亦逐渐恢复活力，昨挂牌两新股首日升一成。而时隔两个月后，百亿新股接连出台，中国再保险集团（新上市编号＂1508＂）将于下周二招股，而华融将于下周五登场。

--本地补习社遵理本周甫提交上市申请文件，竞争对手、香港教育国际 旗下的现代教育，即在报章刊登全版公开信，扬言以8,500万港元年薪引遵理中文科导师林溢欣转投，赞扬他过去三年贡献遵理收益逾四成，＂价值非凡＂，也变相质疑竞争对手收益＂高度集中＂于单一导师。