美国基金：葛罗斯就被迫辞职事件向PIMCO索赔2亿美元

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约10月8日 - 债券投资大亨葛罗斯向前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)及其母公司德国安联 索赔2亿美元，称贪婪的公司管理层为了将葛罗斯的巨额分红据为己有，将他赶出了这个由他帮助创立的基金。
该诉讼令葛罗斯与Pimco之间的矛盾升级。现年71岁的葛罗斯现就职于骏利资产管理集团 ，他曾在四十年的时间里将Pimco打造成一家2万亿美元的债券基金，2014年9月26日宣布离职。
葛罗斯在周四提交给加利福尼亚高等法院的诉状中称，为了改善自身的财务状况、提高自身名望，加上权力的诱惑和欲望的驱使，Pimco的执行董事们将他赶走。
诉状称，葛罗斯2014年原本即将得到超过2.5亿美元的分红，其中多数将于当年末支付。葛罗斯以推定终止、违约及不守信起诉Pimco。
“这样的诉讼没有意义，我们的法律团队届时会上法庭应诉，”Pimco发言人Michael Reid称。德国安联也表示，这样的诉讼没有意义。
骏利发言人则称该诉讼是“葛罗斯个人的事”。
葛罗斯的发言人对此不予置评。其首席律师Patricia Glaser在声明中表示，一旦追得索赔，则将捐给慈善事业，其中包括Pimco Foundation。
“听说葛罗斯认为有必要再蹚这趟浑水，我感到很难过，”Pimco的前任董事总经理、葛罗斯的同事John Brynjolfsson称，“我怀疑他的所有心腹都告诉他这样做。”(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选