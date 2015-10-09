美国基金：葛罗斯就被迫辞职事件向PIMCO索赔2亿美元

路透纽约10月8日 - 债券投资大亨葛罗斯向前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)及其母公司德国安联 索赔2亿美元，称贪婪的公司管理层为了将葛罗斯的巨额分红据为己有，将他赶出了这个由他帮助创立的基金。

该诉讼令葛罗斯与Pimco之间的矛盾升级。现年71岁的葛罗斯现就职于骏利资产管理集团 ，他曾在四十年的时间里将Pimco打造成一家2万亿美元的债券基金，2014年9月26日宣布离职。

葛罗斯在周四提交给加利福尼亚高等法院的诉状中称，为了改善自身的财务状况、提高自身名望，加上权力的诱惑和欲望的驱使，Pimco的执行董事们将他赶走。

诉状称，葛罗斯2014年原本即将得到超过2.5亿美元的分红，其中多数将于当年末支付。葛罗斯以推定终止、违约及不守信起诉Pimco。

“这样的诉讼没有意义，我们的法律团队届时会上法庭应诉，”Pimco发言人Michael Reid称。德国安联也表示，这样的诉讼没有意义。

骏利发言人则称该诉讼是“葛罗斯个人的事”。

葛罗斯的发言人对此不予置评。其首席律师Patricia Glaser在声明中表示，一旦追得索赔，则将捐给慈善事业，其中包括Pimco Foundation。

“听说葛罗斯认为有必要再蹚这趟浑水，我感到很难过，”Pimco的前任董事总经理、葛罗斯的同事John Brynjolfsson称，“我怀疑他的所有心腹都告诉他这样做。”(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)