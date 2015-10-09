《香港报摘》--信报10月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--腾讯 及阿里巴巴 有份持股的滴滴快的宣布，获得中国首张互联网专车牌照，对手Uber 和神州租车 表示将向上海市交通委员会提出申请。反观香港，有Uber司机被捕，资讯科技界立法会议员莫乃光直言，香港远远落后于中国，促当局修订现行制度。
* 其他：
--快餐连锁集团大家乐 首席执行官罗开光表示，最近香港部分店舖租金获下调，公司会加快发展步伐，冀本年度在港开设30间新店的目标可完成。
--积金局主席黄友嘉指出，该局就前称＂核心基金＂的预设投资策略前期筹备工作已基本完成，冀今年内可顺利进行立法程序。该局行政总监陈唐芷青希望可于明年年底推出。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”