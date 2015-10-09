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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 09:21 BJT

金砖国家：10月8日股汇市收盘纵览

路透10月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.28%，收报848.37点。

中国股市：沪综指收升近3%创半个月最大单日涨幅，受长假期间海外股市回暖带动

中国汇市：人民币连六日收升至近两个月新高，但长假后购汇需求不少

香港股市：在获利了结打压下收低，能源股领跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 上涨0.39%，收报49,106.557点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7904/31，上日收报3.8766/71。

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南非股市：指标Top-40指数 上涨0.28%，收报47,293.81点；大盘综合指数 上扬0.31%，收报52,726.60点。

南非汇市：兰特兑美元在交投震荡中上涨，静待美联储公布会议记录

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印度股市：从近两个半月高位回落，终止连续六日的涨势，因蓝筹股遭遇获利了结抛压。BSE指数 跌0.7%，收报26,845.81点；NSE指数 跌0.6%，收报8,129.35点。

印度汇市：卢比兑美元 跟随本地股市的疲势走低，收报65.05/65.06，上日收报64.98/64.99。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.46%，报856.44点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.62%，收报462.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.06%，报61.37%；卢布兑欧元 涨1.76%，报69.22。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)

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