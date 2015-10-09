全球金市：金价小幅回升，但仍受美联储升息时程变数压抑

会议记录显示，“多数”决策者认为，美联储今年仍会实施10年来的首次升息，金融市场动荡并未“明显改变”美国经济前景。

会议记录显示，联储异常小心谨慎，即便那时表明美国雇主聘雇脚步大幅放慢的经济数据尚未出炉。

在一连串的美国经济数据显示经济迟滞，而这可能让美联储无法马上升息后，金价在本周稍早升至近两周高位。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四指出，即便上个月就业增长放缓，也应该结合经济正处于或接近充分就业这一事实来看待，继续坚持他在近期展现的立场。

其他贵金属方面，白银 本周有望跳涨3%，周三曾触及三个半月高位，因美元走软且预期美联储将推迟升息。

铂金 本周有望跳涨4.6%，料创2013年10月以来最大周线升幅。

钯金 则料将连续第五周上涨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金