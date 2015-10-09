全球金市：金价小幅回升，但仍受美联储升息时程变数压抑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
会议记录显示，“多数”决策者认为，美联储今年仍会实施10年来的首次升息，金融市场动荡并未“明显改变”美国经济前景。
会议记录显示，联储异常小心谨慎，即便那时表明美国雇主聘雇脚步大幅放慢的经济数据尚未出炉。
在一连串的美国经济数据显示经济迟滞，而这可能让美联储无法马上升息后，金价在本周稍早升至近两周高位。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四指出，即便上个月就业增长放缓，也应该结合经济正处于或接近充分就业这一事实来看待，继续坚持他在近期展现的立场。
其他贵金属方面，白银 本周有望跳涨3%，周三曾触及三个半月高位，因美元走软且预期美联储将推迟升息。
铂金 本周有望跳涨4.6%，料创2013年10月以来最大周线升幅。
钯金 则料将连续第五周上涨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/戴素萍 审校 孙茉莉/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”