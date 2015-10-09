金石期货：沪深300期指多头主力增持力度加大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月9日的《期货日报》：
周四，A股迎来节后“开门红”。沪深300指数高开逾百点，盘中维持高位振荡，尾盘涨幅略有收窄，收盘较前一交易日上涨93.53点，收报3296.48点。三大股指期货也大幅高开，但全天呈现振荡走低态势。
沪深300期指主力合约IF1510较前一交易日收盘价上涨89.4点或2.86%，报3214.8点。四份合约持仓量合计为40049手，比前一交易日大幅增加1182手，成交量也比前一交易日增加2744手。主力合约IF1510持仓量增加440手至24553手，成交量增加1564手。长假期间国内外多重利好提振市场情绪，成交持仓双增，多空双方信心得以继续修复。
主力持仓方面，前20名席位在IF1510与IF1512合约上共持买单28967手、卖单31261手。主力净空持仓量2294手，较前一交易日减少342手。主力合约IF1510前20席位多头合计增持买单530手，前20席位空头合计增持卖单15手，多头增持力度明显大于空头。下月合约IF1511成交量、持仓量均较低。下季合约IF1512前20席位多空增持幅度相当，分别增持300手和349手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”