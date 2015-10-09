金石期货：沪深300期指多头主力增持力度加大

以下内容节选自10月9日的《期货日报》：

周四，A股迎来节后“开门红”。沪深300指数高开逾百点，盘中维持高位振荡，尾盘涨幅略有收窄，收盘较前一交易日上涨93.53点，收报3296.48点。三大股指期货也大幅高开，但全天呈现振荡走低态势。

沪深300期指主力合约IF1510较前一交易日收盘价上涨89.4点或2.86%，报3214.8点。四份合约持仓量合计为40049手，比前一交易日大幅增加1182手，成交量也比前一交易日增加2744手。主力合约IF1510持仓量增加440手至24553手，成交量增加1564手。长假期间国内外多重利好提振市场情绪，成交持仓双增，多空双方信心得以继续修复。

主力持仓方面，前20名席位在IF1510与IF1512合约上共持买单28967手、卖单31261手。主力净空持仓量2294手，较前一交易日减少342手。主力合约IF1510前20席位多头合计增持买单530手，前20席位空头合计增持卖单15手，多头增持力度明显大于空头。下月合约IF1511成交量、持仓量均较低。下季合约IF1512前20席位多空增持幅度相当，分别增持300手和349手。(完)

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