《香港报摘》--其他报纸重要消息10月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--中银香港 发展规划部人民币业务处主管杨杰文表示，香港的人民币即时支付结算系统(RTGS)系统运作多年，现时参加行数目达225家，今年首八个月的清算量占全球人民币结算总额六成。
* 苹果日报：
--铜锣湾罗素街舖减租效应发酵，丢空超过一年的同区怡和街地下连楼上舖，近日以约80万港元租出，较旧租低近五成，有指新租户为东亚银行 。
--经营UNIQLO及GU等品牌的迅销 ，去年纯利达1,100亿日圆，再创历史新高。惟日本市场增长放缓，集团预期明年整体纯利仅增4.5%，拖累其主要供应商申洲国际 股价急跌8.3%。
* 东方日报：
--中石化油服 发盈警，预计截至9月底止九个月经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净亏损约为20.6亿元人民币。
* 星岛日报：
--十•一黄金周前日结束，未如业界较差预期，总内地客量按年升2.3%，整体旅客量亦微升1.5%。不过业界指旺丁不旺财，商务及经济发展局局长苏锦梁表示，经济大环境不明朗，加上其他地方放宽签证吸客，对本港都有影响。 （完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”