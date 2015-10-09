《香港报摘》--其他报纸重要消息10月9日

* 明报：

--中银香港 发展规划部人民币业务处主管杨杰文表示，香港的人民币即时支付结算系统(RTGS)系统运作多年，现时参加行数目达225家，今年首八个月的清算量占全球人民币结算总额六成。

* 苹果日报：

--铜锣湾罗素街舖减租效应发酵，丢空超过一年的同区怡和街地下连楼上舖，近日以约80万港元租出，较旧租低近五成，有指新租户为东亚银行 。

--经营UNIQLO及GU等品牌的迅销 ，去年纯利达1,100亿日圆，再创历史新高。惟日本市场增长放缓，集团预期明年整体纯利仅增4.5%，拖累其主要供应商申洲国际 股价急跌8.3%。

* 东方日报：

--中石化油服 发盈警，预计截至9月底止九个月经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净亏损约为20.6亿元人民币。

* 星岛日报：

--十•一黄金周前日结束，未如业界较差预期，总内地客量按年升2.3%，整体旅客量亦微升1.5%。不过业界指旺丁不旺财，商务及经济发展局局长苏锦梁表示，经济大环境不明朗，加上其他地方放宽签证吸客，对本港都有影响。 （完）