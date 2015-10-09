国信期货：镍市供需格局仍偏弱，沪镍多空增仓博弈

“十一”长假期间，国际金融市场一度有所提振，主要因非农数据疲软加大美联储延迟加息的可能，加上嘉能可危机的忧虑减弱，大宗商品迎来一波小反弹。然而，熊市周期的阴影难以轻易散去，沪镍等波动性较强的商品期货多空增仓博弈，资金对后市分歧依然极大。资金流动和市场情绪的变化也放大了行情波动。