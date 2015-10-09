国信期货：镍市供需格局仍偏弱，沪镍多空增仓博弈

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月9日的《期货日报》：
“十一”长假期间，国际金融市场一度有所提振，主要因非农数据疲软加大美联储延迟加息的可能，加上嘉能可危机的忧虑减弱，大宗商品迎来一波小反弹。然而，熊市周期的阴影难以轻易散去，沪镍等波动性较强的商品期货多空增仓博弈，资金对后市分歧依然极大。资金流动和市场情绪的变化也放大了行情波动。
整体来看，镍市供需格局仍偏弱，但前期较大的跌幅已透支部分负面效应。镍价下方关键性点位70000元/吨一线支撑较强，上方受限于80000、85000元/吨一线阻力。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”