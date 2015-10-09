版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 09:10 BJT

国信期货：镍市供需格局仍偏弱，沪镍多空增仓博弈

以下内容节选自10月9日的《期货日报》：

“十一”长假期间，国际金融市场一度有所提振，主要因非农数据疲软加大美联储延迟加息的可能，加上嘉能可危机的忧虑减弱，大宗商品迎来一波小反弹。然而，熊市周期的阴影难以轻易散去，沪镍等波动性较强的商品期货多空增仓博弈，资金对后市分歧依然极大。资金流动和市场情绪的变化也放大了行情波动。

　　整体来看，镍市供需格局仍偏弱，但前期较大的跌幅已透支部分负面效应。镍价下方关键性点位70000元/吨一线支撑较强，上方受限于80000、85000元/吨一线阻力。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐