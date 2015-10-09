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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 09:09 BJT

招金期货：黄金市场氛围改善，多头有望逆袭

以下内容节选自10月9日的《期货日报》：

基于全球宏观经济难言乐观、中东局势骤紧、全球央行储备持续增加、美联储加息意向犹豫等因素，黄金市场情绪正在发生转变，机构看涨氛围明显增强，后市反弹仍可期待。

　　“十一”长假期间，美国公布的非农及贸易账等多重数据疲弱，美联储年内加息预期遇冷，金价借势反弹至两周高位，累计涨幅约2.9%。宏观经济总体难言乐观，中东局势骤紧，黄金ETF累计净增持仓3.06吨，CFTC报机构连续两周减持空仓，市场看涨氛围明显增强。虽然黄金小时指标显现回调趋势，但后市反弹仍可期待，建议逢低买入。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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