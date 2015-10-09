招金期货：黄金市场氛围改善，多头有望逆袭

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月9日的《期货日报》：
基于全球宏观经济难言乐观、中东局势骤紧、全球央行储备持续增加、美联储加息意向犹豫等因素，黄金市场情绪正在发生转变，机构看涨氛围明显增强，后市反弹仍可期待。
“十一”长假期间，美国公布的非农及贸易账等多重数据疲弱，美联储年内加息预期遇冷，金价借势反弹至两周高位，累计涨幅约2.9%。宏观经济总体难言乐观，中东局势骤紧，黄金ETF累计净增持仓3.06吨，CFTC报机构连续两周减持空仓，市场看涨氛围明显增强。虽然黄金小时指标显现回调趋势，但后市反弹仍可期待，建议逢低买入。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”