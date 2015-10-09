招金期货：黄金市场氛围改善，多头有望逆袭

“十一”长假期间，美国公布的非农及贸易账等多重数据疲弱，美联储年内加息预期遇冷，金价借势反弹至两周高位，累计涨幅约2.9%。宏观经济总体难言乐观，中东局势骤紧，黄金ETF累计净增持仓3.06吨，CFTC报机构连续两周减持空仓，市场看涨氛围明显增强。虽然黄金小时指标显现回调趋势，但后市反弹仍可期待，建议逢低买入。(完)