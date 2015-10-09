《全球重要经济事件一览表》--10月9日-10月16日

路透10月9日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

10月9日(五)

利马--20国集团(G20)成员国举行新闻发布会(1330)。

利马--世界银行举办有关“促进可再生能源民间投资”的讨论会(1600)，演讲者包括世界银行行长金墉等。

利马--国际货币基金组织(IMF)/世界银行举行讨论会，主题为“打击非法金融流动：从承诺到行动”(1600)。

利马--IMF中东和中亚部举行新闻发布会(1615)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“结构性改革、不平等和增长”(1630)，演讲者包括IMF副总裁朱民、墨西哥财长以及欧元集团主席迪塞尔布洛姆等。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“商品收入波动性管理：财政政策应对”(1730)，演讲者包括IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF亚太部举行新闻发布会(1815)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“平衡可持续增长与社会平等：拉美和东亚的教训”(1900)，演讲者包括世界银行集团的常务副行长英卓华等人。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“素质教育--为公平增长”(1930)。

利马--国际货币与金融委员会成员举行新闻发布会(2200)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“从今日到2030年”(2230)，演讲者包括世界银行行长金墉、IMF总裁拉加德及联合国秘书长潘基文。

利马--国际金融协会(IIF)会议(第一日议程)。演讲者包括瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)、泰国央行总裁威拉泰，以及马来西亚央行总裁Sukhdave Singh(1945)。

美国密尔沃基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况以及货币政策发表演说(1730)。

纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在美国商业编辑和作者协会(SABEW)秋季会议上发言(1310)。

10月10日(六)

利马--加拿大央行总裁波洛兹将于国际金融协会(IIF)发表演说(0645)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“‘可持续发展城市’之构成要素”(1530)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“准备起飞：后2015年议题之施行”。IMF副总裁朱民将发表演说(1645)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“税务讨论：与发展中国家合作建立全球性议题”(1700)。

利马--IMF/世界银行论坛，主题为“再论货币政策框架”。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿将致开幕词(1900)。

利马--IMF/世界银行论坛第一议程。货币政策与金融稳定(1900)。演讲者包括巴西央行总裁托比尼、英国央行副总裁夏菲克以及欧洲央行执委科尔。

利马--IMF/世界银行论坛第二议程。低收入与发展中国家之货币政策框架(1900)。演讲者包括巴拉圭、博茨瓦纳与迦纳(加纳)央行总裁。

札格瑞布(萨格勒布)--芬兰央行总裁利卡宁发表演说。

利马--国际金融协会(IIF)会议(第二日议程)。演讲者包括加拿大央行总裁波洛兹、秘鲁央行总裁与智利央行总裁(1645)。

10月12日(一)

华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会，就“货币政策与金融稳定性”发表演说；会议主题为“北美在变动的世界经济中的定位”(1640)。

华盛顿--美联储理事布雷纳德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议中，就经济前景与货币政策发表演说；会议主题为“北美在变动的世界经济中的定位”(2030)。

奥兰多--亚特兰大联储总裁洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说(1210)。

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在国际钢铁协会第49届年会，就当前经济情况与货币政策发表演说(1430)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说(2145)。

德国基尔--全球经济论坛(Global. Economic Symposium，GES)(至10月14日)。

10月13日(二)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议“北美在变动的世界经济中之地位”，就美国经济与货币政策发表演说(1200)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)的午餐会(1545)。

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(0630)。

墨西哥瓜达拉哈拉--第五届经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛，主题为“统计、知识与政策：政策转型与生活改变”(至10月15日)。演讲者包括：OECD秘书长葛利亚、前突尼西亚央行总裁与冰岛财经事务部长。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden在一活动的早餐会上将发表题为“瑞典需要通胀目标”的演讲。

10月14日(三)

华盛顿--美联储公布经济现况褐皮书(1800)。

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许就“市场基础架构整合--还有哪些项目有待努力？”(0630)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威生命科学大学发表讲话

10月15日(四)

美国圣路易斯市--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行主办的第40届年度秋季政策会议致开幕词(1430)。

华盛顿--纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的一项活动，主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”(1430)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在纽约大学史登商学院就“长期成长与未来成长展望的决定性因素”发表演说(2030)。

伦敦--英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛(0830)。

香港--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说(0115)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月16日)

10月16日(五)

米兰--意大利财长帕多安、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提、世界银行集团的常务副行长英卓华将在米兰世博会会议中发言。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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