中国保险：保监会鼓励保险业支持国家重大工程建设，加大长期资金支持

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月9日 - 中国保监会周四晚间与国家发展改革委联合下发指导意见表示，从加大长期资金支持等方面，推动保险业支持国家重大工程建设。
保监会网站新闻稿称，充分发挥保险资金长期投资优势，支持保险机构通过债券、投资基金、基础设施投资计划、资产支持计划等方式参与重大工程投资，满足重大工程建设融资需求。
保监会表示，在支持重大工程建设上，发挥风险保障功能，完善保险经济补偿机制，提高灾害救助参与度，大力支持保险机构通过工程保险、巨灾保险和再保险等方式，加强对重大工程建设的保障力度。
“指导意见的发布有利于推动保险机构拓宽服务领域，也有利于进一步发挥保险长期投资和风险保障功能，强化保险业对经济增长和结构调整的支撑作用。”保监会指出。
此前，中国保监会在支持经济稳增长上表示，鼓励保险资金设立保险私募基金，重点投向国家支持的战略性新兴产业、养老、健康医疗服务，互联网金融等产业。
此外，指导意见表示，保险业还要完善支持重大工程建设配套政策，解决在重大工程投资中长期困扰保险机构的沟通协调、信息共享、税收政策落实、用地保障、不动产抵押等障碍。（完） (发稿 李贺；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”