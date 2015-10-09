中国保险：保监会鼓励保险业支持国家重大工程建设，加大长期资金支持

路透北京10月9日 - 中国保监会周四晚间与国家发展改革委联合下发指导意见表示，从加大长期资金支持等方面，推动保险业支持国家重大工程建设。

保监会表示，在支持重大工程建设上，发挥风险保障功能，完善保险经济补偿机制，提高灾害救助参与度，大力支持保险机构通过工程保险、巨灾保险和再保险等方式，加强对重大工程建设的保障力度。

“指导意见的发布有利于推动保险机构拓宽服务领域，也有利于进一步发挥保险长期投资和风险保障功能，强化保险业对经济增长和结构调整的支撑作用。”保监会指出。