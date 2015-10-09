港报社评：国民党势必硬啃失败主义的苦果--信报10月9日

百年老店国民党，最近予人＂竟无一人是男儿＂之慨，事件的关键人物是一位巾帼女子洪秀柱。

国民党籍的洪秀柱原本不见得特别具备吸票能力，最低限度远远不如民进党主席蔡英文，在总统大选之中完全没有得胜把握。问题是，国民党内诸位大老同样没有胜算，毕竟在去年的九合一地方选举中，蓝营兵败如山倒，因此连理论上最有资格的党主席朱立伦，也挂起免战牌，无人愿意挺身而出代表国民党参与总统大选。在这样人人谦让的情况下，被形容为＂弱爆了＂的洪秀柱决定参选，而且十分顺利地通过了一连串的正式程序，成为堂堂正正的国民党总统提名人。

讽刺的却是，国民党如今掀起一片＂换柱＂呼声，理由是洪秀柱真的太弱了，不但没有机会当选总统，甚至有可能连累党友，无法保得住立法院议席；一旦国民党输掉立法院，将会是全盘通输的败局。国民党中常会日前获逾三分二中常委连署提案，建议更换原总统提名人，并点名党主席朱立伦出选。简言之，国民党＂换柱＂势在必行。

对此，洪秀柱表示，当初＂在失败主义的笼罩下，枱面被点名者竟然无一人愿意挺身参选＂，在她参选并努力拉票时，＂本党的高层及中常委却正在发弃换之声，试图逼退，这真是让我大惑不解！＂

在失败主义的笼罩之下，没有一个男人挺身而出，待得一位女子扛起全党的使命，决定参选了，竟然又换来逼退的命运，洪秀柱如今的感受，大概就像后蜀后主孟昶宠妃＂花蕊夫人＂的著名诗句：＂君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知，14万人齐解甲，竟无一人是男儿。＂

还有一点可堪玩味，根据台湾的《总统副总统选举罢免法》规定，＂行求期约或交付贿赂或其他不正利益，而约其放弃竞选或为一定之竞选活动者＂，可处三年以上、10年以下有期徒刑，并科新台币200百万元以上、2,000万元以下罚金，且预备犯也可处一年以下有期徒刑，党内初选适用之。对于国民党企图透过劝退来＂换柱＂，民进党批评这是＂史上最大宗的搓圆仔汤＂，该党立委声称会检举。＂搓圆仔汤＂是台语，意思是利用协商或威逼利诱的手段，劝说他人放弃权利。

莫说洪秀柱已明言绝不退选，不接受任何条件交换，＂宁愿战死在选举的凶险疆场＂，即使最终真的＂换柱＂，改由朱立伦出选，难道国民党就能扭转败局吗？当中是否违背＂程序公义＂已是一个十分棘手的问题，朱立伦没有参与党内初选，现在忽然之间推倒重来，实在难以令人信服。另一个问题乃在于，即使是蓝营支持者也会觉得，这场荒腔走板的内讧闹剧太不堪了，说不定会放弃投票以示不满。换言之，改由朱立伦出选仍然不太可能让国民党力挽狂澜于既倒。

作为一家拥有百年历史的老字号，国民党一次又一次出现＂打得了天下、坐不了江山＂的状况。就以刚过去的抗战胜利七十周年纪念为例，没错，国民党在抗日战争之中主导＂正面战场＂，可是最终在内战败于共产党。至于迁台以后，国民党干出不少成绩，经济飞跃了，政治开放了，然而到头来又栽在民进党手里。有人预言，明年的总统大选，国民党将会遭遇空前挫败，情况比2000年在台湾第一次失掉政权更加落魄。

平情而论，洪秀柱的确是一位未够份量的总统参选人，权衡利害得失，弃换未尝不可，难以化解的尴尬问题却在于，为什么党内大老们不早出来承担责任？为什么在四顾＂竟无一人是男儿＂的境况下才来展示其＂迟来的承担＂？朱立伦就算成为一位迟来的总统参选人，恐怕势必硬啃失败主义的苦果。（完）

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