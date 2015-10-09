港报社评：深入持续查找＂旺丁不旺财＂原因--文汇报10月9日

刚结束的国庆黄金周假期，香港整体旅客量较去年上涨2.3%，但零售 业销情不佳，出现＂旺丁不旺财＂的尴尬局面。近年访港旅客的客源结构 、消费模式及消费需求均不同程度地出现变化，其中表现最直观的，就是 占据旅游业半壁江山的内地游客，不再集中购买高价奢侈品，反而转向青 睐实惠的日常生活用品，而且，他们中部分人的留港时间也相应缩短甚至 不过夜。如何适应这一新形势，关键在于能否＂号准旅客的脉＂，然后对 症下药。建议当局及时展开全面细致、系统深入的市场调研，认真分析旅 客消费力模式和消费力的变化，为业界调整业务架构，完善销售策略提供 有价值的参考；并将这项调研工作持之以恒，相信这对重振旅游业有百利 而无一害。 根据商务及经济发展局昨日提供的数据，刚刚过去的＂国庆黄金周＂ ，整体访港旅客量比去年同期增加了1.5%，当中内地旅客升幅达2.3%；不 过，有零售业界人士却称，今年黄金周生意按年跌至少50%，人均消费亦 减少近40%；有酒店业界指，虽然入住率按年升5%，但房租却按年下跌18% 至20%。从游客区实况看，尖沙咀广东道的奢侈品店门口以往游客大排长 龙的现象不见了，一些黄金珠宝店舖门可罗雀，店内的服务员甚至比客人 还多，生意额较去年同期下跌近30%。而那边厢，一些平民化的实惠日用 品却大收旺场，一些百货和化妆品店内人头涌涌，顾客＂血拚＂毫不手软 。 零售业界不同类别市场出现＂冰火两重天＂的现象，本身就是一种讯 号，折射出内地旅客消费习惯和消费需求的变化。旅游业议会主席胡兆英 认为，面对旅游业步入寒冬，旅游及服务业正面对转型周期，各界应开始 转型，增强竞争力。＂个人游＂开放已有13年之久，就算同一名访港旅客 ，5年前的购物清单和游览项目，与5年后的今天也大不相同，因为其收入 水平和家庭情况，甚至个人兴趣点，当然会随时日而改变。所以，业界和 政府必须准确捕捉到旅客群体性与个体性的变化，深入分析前后差异与新 的需求。如果把不准旅客群体的脉，掌握不准他们的喜好和心理的变化， 则吸引客源和刺激旅客消费力等工作就无从入手。 要精准地了解市场及顾客的变化，必须依靠市场调研这一有效工具。 一旦能够获取旅客消费行为、模式、趋势等的数据并加以分析，零售业界 就有了＂对症下药＂的基础，商家在调整经营策略，重整架构时就有了更 科学有效的依据，有机会扭转＂旺丁不旺财＂的颓势。这项工作涉及庞大 的统计和分析，如果单靠商家或业界进行，显然会受到一定的资源限制， 还是需要政府有关部门提供资源、统筹协调。于政府而言，此举既是政府 服务业界的应有之义，同时也是行政职责之一。 必须指出的是，旅游和零售业是本港经济支柱，开展广泛、深入、持 续的旅客调研，及时把握旅游市场动态，坚持长期跟踪调查访港消费者的 行为喜好、消费心理，长远而言对业界和社会都是有益的，当局还须当一 项长期工作对待，做好分阶段的计划预案，切实进行。全社会包括业界， 也需要与政府一道，齐心协力共同应对挑战，努力保持旅游和零售商业的 生机与活力。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘