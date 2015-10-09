港报社评：铅水事件勿诿过制度，究责官员挽市民信心--明报10月9日

食水含铅事件历经3个月发展，政府已经掌握大局；虽然事态继续燃 烧，但是看来对政府不会构成严重损害。另外，因为食水含铅超标是数十 年沉疴，短时间不会消失，客观上＂铅水＂将宛如风土病，较长期地在这 个社会存在。总的而言，铅水危机得以纾解，除了与政府及时应对有关， 也折射出社会成熟、市民理性的一面，不致自乱阵脚。不过，即使情势底 定，政府就铅水事件仍然要追究相关官员的责任，从根本上端正官箴，并 重建市民对食水安全的信心。 水务署和房委会分别就铅水事件完成了中期报告，主要都认为认知不 足和制度未能充分配合有关，然后是汲取教训亡羊补牢，即时采取补救措 施改善，云云。至于导致铅水危机的原因，是否应有官员负责，两份报告 都避而不谈，主事官员以＂经一事长一智＂轻轻带过。昨日，政务司长林 郑月娥出席立法会内务委员会特别会议，回答提问时表示＂现时看不到任 何证据，显示有公务员执行当时的制度时有不足，个人需要负责＂。她这 番表述，反映政府的问责取态，看来不知会否以制度有问题，而非个别官 员失职体待此事。相关官员闻言，或许可以松一口气。 若说铅水事件只是制度问题，难以令人信服，因为事实并非如此。《 水务设施条例》规定水管和相关配件不能含铅，持牌水喉匠向水务署填报 的文件时签名承责，此所以事态揭发之初，水务署官员高调指称水喉匠有 签名，要承担法律责任。另外，水务工程须经水务署检测水质合格，这是 楼宇发入伙纸的必要程序，不过在铅水事件揭发前，水务署检测水质并不 包括是否含铅。 这两个程序，说明水务署就铅水事件有直接责任，并非单纯＂认知不 足＂那么简单，并说明水务署从水务工程伊始，就有角色。现在水务署声 称要法办水喉匠，说明它在行使权力。从已知情况看来，水务署在水务工 程有法定角色并行使权力，若说含铅超标与它无关而毋须负责，在法理上 说不通。这两个程序见诸实际情况，反映水务署对水务工程的监管，流于 表面文章，水务官员全无作为，东窗事发则寻思推卸责任。 林郑月娥的说法，似乎认为制度没有规定，公务员不作为，即使发生 了什么事也毋须负责。历来本港文官体制讲求制度程序，公务员遇事以制 度程序为挡箭牌，推卸责任寻求脱身，已经司空见惯；公务员按制度程序 办事，即使出了大纰漏，都是制度程序有问题，与个别官员或公务员无关 。看来，今次政府仍然以这一套逻辑处理铅水事件的责任问题。 不过，水务官员在食水的监管角色很清楚，他们有权、也一直行使法 例赋予的权力，而事态证明他们未善尽职能和做好监管工作，致使食水含 铅超标，损害市民健康。退一步说，即使制度有问题，则制度并非天掉下 来、地长出来，而是由人设计制定，则水务官员与这个有问题的制度，也 脱不了关系，仍然是始作俑者，要负起责任。因此，无论就法定规管范围 、角色职能、实际运作和监管，水务官员与食水质素息息相关，含铅超标 肯定与他们有关，政府仅凭水务署和房委会两份报告就认为个别公务员毋 须负责，那是言之过早、并有所偏失了。 铅水事件不应该和稀泥，不了了之。对怠惰失职官员追究责任，目的 不在要有人头落地，而是此事时间跨度历经数十年，水务官员对关乎市民 健康的食水质素，不应有明显疏失。若相关官员为自己的作为或不作为毋 须负责，则水务署不可能脱胎换骨，只会继续僵死在制度程序的迷思之中 。一旦如此，难望他们会积极进取地善尽职责，为食水安全而谋，市民也 不可能从根本上恢复对食水安全的信心。 由法官主持的独立调查委员会，近期将开始聆讯铅水事件。这个委员 会独立于政府之外，不受官场文化束缚，可以从更宽广角度审视种种情况 ；期望委员会就铅水事件责任问题，梳理出一些头绪，让市民知道哪些或 哪个层级的官员需要负责。正如南丫海难独立聆讯发现消失了的水密门， 是游艇与小轮相撞后迅速下沉的主要原因，导致39人遇难，这个调查结论 开启了追究的可能。因此，政府毋须那么早就押上声誉为公务员开脱，而 是应该待独立调查委员会完成工作之后，才决定如何处理。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘