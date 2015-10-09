港报社评：消防欺凌疑案须彻查到底--星岛日报10月9日

消防处昨晚爆出前线人员集体欺凌及性侵犯同僚的疑案，警队重案组 已展开调查，一批涉案者将调离驻守的消防局，显示事态相当严重。网上 同时传出多名消防员粗暴对待另一消防员的相片，动作令人侧目，看来现 时披露的案情，只是冰山一角。消防是香港主要纪律部队，如丑闻属实， 该处的管理及纪律便极有问题，故有关当局必须彻查，尽快找出事件真相 。 据警方的消息，一名消防员声称年多前在尖沙嘴消防局被一批同僚性 侵犯，到最近终难再哑忍，遂向警方报案，西九龙重案组已接手跟进，并 已找到涉嫌性侵的消防员问话。与此同时，网上流传一份消防处文件，指 尖沙嘴消防局八名消防员将会调走。 另外，有人上载一批欺凌过程的现场相片，反映该消防员的指称极可 能确有其事。从相片可见，涉案者对同僚的欺凌相当＂离谱＂，完全不理 会对方的尊严。 这事件的性质与一般欺凌案不同，有关当局必须高度重视，原因有三 ：首先，涉案者看来并非只是嬉戏太＂癫＂过了火，而是涉及性侵犯与暴 力，当事人可能受到身心伤害，如果证明属实，就是刑事罪行，极之严重 。 此外，被指涉嫌欺凌的消防员，有八人之多，即事件并非个别行为， 而是集体行动，可能涉及整队人，以＂规模＂言，更加需要正视。 第三，此事不是发生于公共屋邨公园，参与者并非流连街头的不良少 年，而是首重纪律，受过严格训练的制服队伍--消防队的人员。公众对他 们的纪律、操守和守法精神的要求，较其他公职人员更高，倘若真的有人 完全罔顾纪律和法律，作出粗暴侵犯他人的行为，对消防队伍的公众信任 度，将有严重打击。 案件真相如何，有待警方深入调查，而消防处也有绝对责任进行彻底 查究，除了查清楚发生了甚么事，还须全面检视前线人员的纪律为何松懈 、整个管理制度是否存在疏漏、中层领导有没有疏于职责甚至违反操守、 消防队中是否有欺凌新人的陋习等。只有找出问题的根源，才可以对症下 药，防止再发生同类事件。 纪律部队发生欺凌恶行，后果可以很严重。年前美国驻阿富汗海军陆 战队一个小队，对一名华裔同袍持续欺凌，他饱受压逼，又投诉无门，结 果自杀身亡。其后他的家人不断向军方投诉，才促使当局将涉案者告上法 庭。由此例可见，欺凌行为会将受害者逼上末路，造成悲剧。 公众期望消防队是一支纪律严明的队伍，当局必须彻查今次事件，才 可挽回公众的信任。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘