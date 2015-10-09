银河期货：中国铜市基本面仍会过剩，铜价重心将持续下移

“十一”长假期间，在中国休市的情况下，铜价暂作休整。虽然近期有关铜矿减产缩减投资的消息不断，甚至国际铜研究小组表示2016年全球铜基本面会出现13万吨的短缺，但在中国铜消费行业库存积重难返的背景下，2016年铜消费并不乐观。

今年第三季度，中国铜的消费再现疲软，而且部分行业的情况比年初更加严峻。从7、8月的产量数据来看，消费行业同比普遍下降，而且降幅十分明显。我们用累计数据来看，前8个月产量与前6个月产量比，发电设备降幅从-4.8%扩大到-12.5%；变压器从增长0.45%恶化到-1.16%;电缆从增长1.05%降为-1.58%；空调从增长2.78%降至增长1.47%；汽车产量从增长2%降至-0.5%；电子元件产量增幅从-3.92%扩大至-5.3%；新房开面积从-15.8%扩大到-16.8%。可见，第三季度制造业和建筑业普遍恶化。(完)