银河期货：中国铜市基本面仍会过剩，铜价重心将持续下移

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月9日的《期货日报》：
“十一”长假期间，在中国休市的情况下，铜价暂作休整。虽然近期有关铜矿减产缩减投资的消息不断，甚至国际铜研究小组表示2016年全球铜基本面会出现13万吨的短缺，但在中国铜消费行业库存积重难返的背景下，2016年铜消费并不乐观。
今年第三季度，中国铜的消费再现疲软，而且部分行业的情况比年初更加严峻。从7、8月的产量数据来看，消费行业同比普遍下降，而且降幅十分明显。我们用累计数据来看，前8个月产量与前6个月产量比，发电设备降幅从-4.8%扩大到-12.5%；变压器从增长0.45%恶化到-1.16%;电缆从增长1.05%降为-1.58%；空调从增长2.78%降至增长1.47%；汽车产量从增长2%降至-0.5%；电子元件产量增幅从-3.92%扩大至-5.3%；新房开面积从-15.8%扩大到-16.8%。可见，第三季度制造业和建筑业普遍恶化。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”