国泰君安期货：出口受阻，上海螺纹钢价格压力犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月9日的《期货日报》：
近期螺纹钢持续振荡走低。9月螺纹钢1601合约延续弱势，跌破1900元/吨，考验1800元/吨关口，月线4连阴，弱势格局明显。日线级别来看，月末出现破位下行，寻底之旅再次开启。从基本面看，9月钢铁PMI为43.7%，较上月回落1.0个百分点，结束了此前连续两个月的回升势头，已连续17个月处于50%的荣枯线以下，显示行业景气度相当低迷。
9月钢铁行业新出口订单指数较上月大幅回落13.8个百分点，至40.7%，重回收缩区间并跌至近5个月以来的最低。当前钢厂出口接单普遍下滑，后期钢材出口量或有所减少。据海关统计数据显示，2015年8月我国出口钢材973万吨，较上月持平，同比增长25.4%。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”