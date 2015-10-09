版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 09:21 BJT

国泰君安期货：出口受阻，上海螺纹钢价格压力犹存

以下内容节选自10月9日的《期货日报》：

近期螺纹钢持续振荡走低。9月螺纹钢1601合约延续弱势，跌破1900元/吨，考验1800元/吨关口，月线4连阴，弱势格局明显。日线级别来看，月末出现破位下行，寻底之旅再次开启。从基本面看，9月钢铁PMI为43.7%，较上月回落1.0个百分点，结束了此前连续两个月的回升势头，已连续17个月处于50%的荣枯线以下，显示行业景气度相当低迷。

　　9月钢铁行业新出口订单指数较上月大幅回落13.8个百分点，至40.7%，重回收缩区间并跌至近5个月以来的最低。当前钢厂出口接单普遍下滑，后期钢材出口量或有所减少。据海关统计数据显示，2015年8月我国出口钢材973万吨，较上月持平，同比增长25.4%。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐