国泰君安期货：出口受阻，上海螺纹钢价格压力犹存

近期螺纹钢持续振荡走低。9月螺纹钢1601合约延续弱势，跌破1900元/吨，考验1800元/吨关口，月线4连阴，弱势格局明显。日线级别来看，月末出现破位下行，寻底之旅再次开启。从基本面看，9月钢铁PMI为43.7%，较上月回落1.0个百分点，结束了此前连续两个月的回升势头，已连续17个月处于50%的荣枯线以下，显示行业景气度相当低迷。