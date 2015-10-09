国际油市：油价上涨，受益于看多预期及美联储暗示不急于升息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国原油 涨0.12美元至每桶49.55美元，此前收涨3.4%至每桶49.43美元。
美国原油本周累计涨幅有望接近9%，为8月以来最大周线涨幅。
PIRA Energy Group周四称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。
美联储会议记录的发布也提振了油价。会议记录显示，美国决策者担心全球经济放缓或影响美国前景。
中国股市周四上涨也增加了油市看涨气氛，俄罗斯出兵叙利亚也为油市带来地缘政治上的风险溢价。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/孙国玉；审校 许娜/戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。