国际油市：油价上涨，受益于看多预期及美联储暗示不急于升息

美国原油 涨0.12美元至每桶49.55美元，此前收涨3.4%至每桶49.43美元。

美国原油本周累计涨幅有望接近9%，为8月以来最大周线涨幅。

PIRA Energy Group周四称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。

美联储会议记录的发布也提振了油价。会议记录显示，美国决策者担心全球经济放缓或影响美国前景。

中国股市周四上涨也增加了油市看涨气氛，俄罗斯出兵叙利亚也为油市带来地缘政治上的风险溢价。(完)

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