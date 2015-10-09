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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 09:22 BJT

光大期货：天胶产业链未现利好信号，沪胶需耐心等待反弹机会

以下内容节选自10月9日的《期货日报》：

6月以来，由于上游季节性供应旺季到来，加之受下游库存高企、出口受阻以及终端需求疲软等因素影响，沪胶连跌三个月。随着产业链以及系统性风险逐渐释放，9月胶价得到支撑，主力合约1601在11000—12000元/吨区间振荡。

根据天然橡胶生产国协会（ANRPC）公布的数据，8月主产国天然橡胶产量98.3万吨，同比增长6.7%，累计下降1.1%。尽管越南单月产量同比下降13.6%，但泰国、印尼、马来西亚产量同比增速分别达到15.3%、4.2%以及18.8%。国内年初受天气影响造成开割较晚，产量累计同比下降4.8%，但随着生产旺季的到来，单月产量较去年同期增长2.0%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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