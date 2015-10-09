光大期货：天胶产业链未现利好信号，沪胶需耐心等待反弹机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自10月9日的《期货日报》：
6月以来，由于上游季节性供应旺季到来，加之受下游库存高企、出口受阻以及终端需求疲软等因素影响，沪胶连跌三个月。随着产业链以及系统性风险逐渐释放，9月胶价得到支撑，主力合约1601在11000—12000元/吨区间振荡。
根据天然橡胶生产国协会（ANRPC）公布的数据，8月主产国天然橡胶产量98.3万吨，同比增长6.7%，累计下降1.1%。尽管越南单月产量同比下降13.6%，但泰国、印尼、马来西亚产量同比增速分别达到15.3%、4.2%以及18.8%。国内年初受天气影响造成开割较晚，产量累计同比下降4.8%，但随着生产旺季的到来，单月产量较去年同期增长2.0%。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”