《路透晚报》--10月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设--国务院

中国国务院周五发布指导意见称，加快制定“十三五”(2016-2020年)期间电动汽车充电基础设施建设财政奖励办法，鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。

--中国贸易：将对TPP影响进行全面、系统的评估--商务部长

中国商务部长高虎城就《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)表态称，中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估。国际贸易格局的演变，归根到底是由国际产业结构的调整和各国产品的国际竞争力决定的。

--《中国数据观测》9月工业和投资微走弱，三季度GDP增速破七概率加大

路透综合25家机构预测中值结果显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，再加上9月3日阅兵全国放假导致9月工作日减少，预计9月工业同比增速将微幅降至6%；与此同时，制造业和房地产投资需求继续疲软，也将拖累前九个月投资增速小幅回落至10.8%。

--《中国数据观测》9月新增贷款环比料增加，M2增速维持相对平稳

路透调查的31家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为8,855亿元，较上月增加759亿元；市场人士认为，央行自9月6日执行的降准操作以及债券发行提速等将推升新增贷款规模。

--《中国数据观测》9月进出口跌势将继续扩大，汇率贬值对出口提振效果有限

路透综合30家机构预测中值结果显示，9月出口同比跌幅将继续扩大，因近期外需未见 明显改善，外贸出口先导指数和出口经理人指数亦续降，且去年同期基数较高；而8月人民 币贬值对出口提振效果有限。此外，由于国内经济仍低迷，大宗商品价格亦延续低位震荡， 9月进口同比跌幅亦将进一步扩大。

--中国经济：国庆黄金周全国零售和餐饮企业销售额同比增11%--商务部

中国商务部表示，国庆黄金周(10月1日-7日)期间，总体消费快速增长，全国零售和餐饮企业实现销售额约10,820亿元人民币，比去年同期增长11%。

--中国经济：未来五年内须每年投资2-4万亿人民币在绿色行业--易纲

中国人民银行副行长易纲周四称，中国必须在未来五年中，每年投资2-4万亿元人民币(3,150-6,300亿美元)在绿色行业，但政府只能负担其中的15%。

--路透专访：前IMF首席经济学家布兰查德称，中国经济成长急降可能性不大

前国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)周四表示，中国经济成长急降的可能性不大，但如果真的发生，将会造成一场全球危机。布兰查德两周前才卸任。

--中国经济：交银财富景气指数创五年新低，股市与外汇投资意愿此消彼涨

中国第五大商业银行--交通银行周五发布的最新一期交银中国财富景气指数创下2010年设立以来新低。调研结果显示，6月以来A股大跌已令小康家庭的股票投资意愿明显下降，而8月人民币汇率意外贬值令家庭外汇投资需求上升。

--港澳经济：港澳政府将展开自贸协定商讨，进一步推进大中华区贸易和投资

香港政府周五宣布，将与澳门商讨自由贸易协定，即《香港与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（《港澳CEPA》），使香港、澳门与中国内地可透过此等安排，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。

【金融】

--中国金融：国庆长假期间银联跨行交易额同比增25%，旅游消费增长最明显

中国银联周四稍晚公布国庆长假期间(10月1日至7日）的银联卡消费数据，银联卡跨行交易总金额达到6,469亿元人民币，交易总笔数超过5亿笔，同比分别增长25.4%和19.5%。

--香港金融：金管局纽约时段向市场注入44.95亿港元，缓港元强势

据路透报价网页显示，香港金管局于纽约时段周四（香港周五凌晨）向市场注入44.95亿港元以平抑港元汇价，因市场对港元需求持续，令港元汇价多次触及强方兑换保证。

【固定收益】

--中国新债：财政部四季度起将按周滚动发行三个月贴现国债--公告

中国财政部周五公告，将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。上午招标的三个月期国债，即为此拉开序幕。9月路透曾报导，财政部拟于四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

--中国货币市场：银行间持稳七天回购需求增加，证交所隔夜品种回落

中国银行间市场周五主要回购加权利率走势较为稳定，其中七天期品种需求有所增加，因明日调休，券商基金等机构多无交易，以往集中在隔夜的需求被拉长至三天或以上。

--中国债市动态：国债期货意外大涨引发期现联动，政策宽松预期再升温

中国银行间债市周五国债收益率领跌，金融债表现略逊。交易员称，早间国债期货意外大涨，期现联动引领部分关键期限国债品种收益率下行幅度达6-7个基点，其余期限品种亦有不同程度下行。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率为2.2861%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.2861%。

--新债招标：中国四川省四期一般地方债利率较下限均上浮30个bp--业内人士

业内人士周五透露，中国四川省下午招标的三至10年一般地方债，中标利率为3.24%、3.37%、3.58%和3.56%，较投标下限均上浮30个基点(bp)，对应投标倍数1.66倍、1.42倍、1.41倍和1.41倍。

--新债招标：湖北三至七年专项地方债利率为下限，10年上浮4bp--业内人士

业内人士周五透露，中国湖北上午招标的四期专项地方债，三至10年中标利率为2.94%、3.07%、3.28%和3.30%。其中三至七年落在投标下限，10年期上浮4个基点(bp)。该省稍早结束招标的四期一般地方债，三年和五年利率落在下限，七年和10年分别较下限上浮17和18个bp。

--中国票据市场：长假后转贴利率小幅下行，收票需求回暖而供给暂有限

国庆长假过后，中国票据市场交易从此前三季度末的清淡市况略有回暖。交易员指出，月初收票需求回升但出票量暂有限，推动转贴利率下行；资金面维持平稳的前提下，受资产配置需求支撑，票据价格料继续处于低位，但大幅破位下行动力不太强。

【外汇】

--中国央行：着手启动CIPS二期建设，实现与债券结算等系统连接--副行长

中国央行副行长范一飞表示，将着手启动人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，实现与债券结算系统等金融市场基础设施的连接。

--路透调查：未来一年新兴亚币将进一步下跌，受美元涨势及中国忧虑影响

路透调查显示，未来一年新兴亚币料将进一步下跌，因在中国引领下地区经济放缓，而且美国升息前景提振美元上涨。印尼卢比将领跌亚洲货币，12个月内贬值幅度料超过6%，其次是韩元，降幅料为逾5%，然后是人民币，降幅预计为4%。

--中国汇市：人民币早盘与中间价续涨成交清淡，短期方向仍难觅

人民币兑美元即期周五早盘续涨，与中间价续双创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行似乎有意让人民币呈现略偏强走势，加上与离岸价格仍小幅倒挂，在岸贬值压力明显减轻，然疲软经济基本面亦会限制人民币升值空间，短期方向仍难觅。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.3%至半个月新高，有色金属板块和充电桩概念股领涨

中国股市沪综指周五收升1.3%至半个月新高。分析师指出，今日大盘延续反弹行情，午后沪综指一度试图上攻3,200点整数关口，有色金属板块和充电桩概念股受大宗商品价格大涨和政策面消息刺激领涨大盘，但量能仍未出现明显放大。

--中国房地产：9月百城住宅均价环比涨幅收窄，同比涨幅则扩大--中指院

中国指数研究院提供的数据显示，9月百城住宅均价环比涨幅收窄至0.28%，同比涨幅则扩大至1.36%。从涨跌城市个数看，59个城市环比上涨，41个城市环比下跌。

--美国个股：沃尔玛称华润转让21家双方合资公司股权不影响其中国业务

在华润集团一次性挂牌转让其与美国零售巨擘沃尔玛的21家中国合资公司股权及相关债权后，沃尔玛中国公司周五表态称，此次转让不会影响其中国业务，也不会影响中国业务未来的发展。

--中港个股：招商局集团大举增持招商银行14.77亿股，持股比例达26.8%

中国股份制银行--招商银行周五公告称，招商局集团于7月11日至10月8日期间，间接累计增持公司股份合计14.77亿股，其中，A股股份14.29亿股，H股股份4,862.25万股。

--中国个股：世纪游轮更改重组对象，拟收购巨人网络100%股权

自去年10月开始停牌筹划重组的中国重庆新世纪游轮股份有限公司周四晚公告称，公司拟终止与信利光电的重组事项，新重组标的公司将是上海巨人网络公司。公司拟向巨人网络全体股东非公开发行股份购买巨人网络100%股权并配套募集资金。

--香港个股：中广核美亚称不会继续进行对马来西亚1MDB能源资产收购

中国广核集团子公司--中广核美亚电力周五称，不会继续进行对马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的能源资产收购。

--《焦点》中国基本金属需求明年料略增，可能在下半年加速

由于经济放缓，中国2016年对于多数基本金属的需求可能萎靡不振，但有望在明年下半年增强。

--全球矿业：中国将继续扩大铜冶炼产能--行业会议