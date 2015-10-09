中国经济：国庆黄金周全国零售和餐饮企业销售额同比增11%--商务部

路透北京10月9日 - 中国商务部表示，国庆黄金周(10月1日-7日)期间，总体消费快速增长，全国零售和餐饮企业实现销售额约10,820亿元人民币，比去年同期增长11%。

商务部新闻发言人沈丹阳在周四新闻发布会上并称，在消费结构上，应季服装鞋帽、金银珠宝、家用电器、信息产品、新能源汽车等商品热销，消费结构升级趋势明显。

据其介绍，新款秋冬服饰陆续上市、销售较快增长；国庆“结婚季”引领家电销售热潮，智能、节能型产品更受欢迎；随着新品不断上市、4G技术日益普及，电子信息产品持续旺销；新的汽车消费政策效应开始显现，新能源汽车、小排量汽车尤受青睐。

在节日期间物价方面，他指出，国庆期间，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。分品种情况来看，粮食零售价格略有上涨，其中大米、面粉价格分别比节前一周上涨0.2%和0.1%。