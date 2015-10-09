中国经济：国庆黄金周全国零售和餐饮企业销售额同比增11%--商务部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月9日 - 中国商务部表示，国庆黄金周(10月1日-7日)期间，总体消费快速增长，全国零售和餐饮企业实现销售额约10,820亿元人民币，比去年同期增长11%。
商务部新闻发言人沈丹阳在周四新闻发布会上并称，在消费结构上，应季服装鞋帽、金银珠宝、家用电器、信息产品、新能源汽车等商品热销，消费结构升级趋势明显。
据其介绍，新款秋冬服饰陆续上市、销售较快增长；国庆“结婚季”引领家电销售热潮，智能、节能型产品更受欢迎；随着新品不断上市、4G技术日益普及，电子信息产品持续旺销；新的汽车消费政策效应开始显现，新能源汽车、小排量汽车尤受青睐。
在节日期间物价方面，他指出，国庆期间，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。分品种情况来看，粮食零售价格略有上涨，其中大米、面粉价格分别比节前一周上涨0.2%和0.1%。
此外，肉类批发价格小幅波动，其中猪肉价格比节前下降1.4%，牛肉价格下降0.3%，羊肉价格上涨0.3%；白条鸡、鸡蛋零售价格比节前分别下降0.3%和0.8%；18种蔬菜平均批发价格比节前下降4.3%。（完） (发稿 李贺；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”