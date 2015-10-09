中国贸易：将对TPP影响进行全面、系统的评估--商务部长

路透北京10月9日 - 中国商务部长高虎城部长就《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)表态称，中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估。国际贸易格局的演变，归根到底是由国际产业结构的调整和各国产品的国际竞争力决定的。

商务部网站刊登他的讲话称，所有区域自由贸易安排达成后都可能对非成员产生一定的贸易投资转移效应。中国始终坚持对外开放的基本国策，坚定不移地支持全球经济一体化和多边贸易体制。

高虎城表示，中方对符合世界贸易组织规则、有助于促进亚太区域经济一体化的制度建设均持开放态度。中方希望TPP与本地区其他自由贸易安排相互促进，共同为亚太地区的贸易投资和经济发展做出贡献。

高虎城表示，中方和TPP主要成员一直就各自进行的自贸谈判保持着顺畅的信息沟通。美官方和TPP成员曾多次表示，TPP不针对中国，不是为了遏制中国，也无意排斥中国。

“实际上，中美等21个APEC成员去年在北京举行的APEC领导人非正式会议上通过了《APEC推动实现亚太自贸区北京路线图》。中方愿与美方在多边贸易体制框架下，就全球贸易规则制订加强合作，积极推进区域和世界经济发展。”高虎城称。

他提到，“形成面向全球的高标准自由贸易区网络”是三中全会确定的重大举措。目前，中国已与包括东盟、智利、瑞士、新西兰、韩国、澳大利亚等22个国家和地区达成14个自贸协定，还在与有关国家共同推进《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称RCEP）、中日韩自贸区、中国与东盟的自贸区升级等谈判，逐步打造覆盖全球的高水平自贸区网络。

高虎城表示，自1995年现行多边贸易体制确立以来，其对全球贸易投资自由化和世界经济增长发挥了不可替代的作用。中方相信，WTO成员不会轻易放弃使全球经济受益的多边贸易体制，各方会共同努力，支持WTO多哈回合谈判早日完成，真正实现所有成员共同制定的发展目标。

10月5日，美国等12国经贸部长发表联合声明，宣布《跨太平洋伙伴关系协定》（以下简称TPP）谈判结束，引发境内外舆论高度关注和热议。

**TPP量化影响**

上海证券报周五刊登中国人民银行研究局首席经济学家马骏和上海发展研究基金会研究员肖明智关于TPP影响之量化分析的文章称，如果中国不加入大TPP（即TPP成员国达到16个），中国会因此损失2.2%的GDP。

自2013年以来，中国逐步释放出考虑加入跨太平洋伙伴关系协定谈判的信号。2013年9月，韩国政府宣布已制定了加入TPP的方针，2015年1月韩国政府表示将着眼于最大限度地维护国家利益来决定是否参与TPP谈判。另外，泰国、印尼等国也存在参与TPP的可能，未来的TPP谈判国有望增加至16个。

模拟结果显示，与中国加入（“大TPP”）的情景相比，如果中国不加入，中国会因此损失2.2%的GDP 。假设TPP的过渡期为四年，则在该阶段内的年均机会成本略超过0.5%的GDP。如果中国不加入，对其他一些国家来说也会导致机会成本的失去。

比如，韩国、日本等与中国贸易密切的国家也将承受相当于1.5%的GDP和0.6%的GDP的机会成本，而欧盟、新加坡、越南等国家和地区则会由于中国不加入而受益。