《汇市简讯》英镑/日圆料将走高，尾随澳元及新西兰元走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/日圆和新西兰元/日圆再度出现良好买气，英镑/日圆也是，尽管买需较小
* 东京盘交投因即将到来的长周末假期而略受抑制，但偏向上行
* 明确突破日线图上一目均衡基准线切入位184.22、隔夜高点184.26，形势看涨
* 184.35是9月17日至10月2日之间188.07-180.64跌势的50%回档位；费波纳奇61.8%技术位在185.23
* 突破上述这些水准之后的第一道目标，是200日移动均线切入位185.19(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”