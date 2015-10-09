《汇市简讯》英镑/日圆料将走高，尾随澳元及新西兰元走势

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* 澳元/日圆和新西兰元/日圆再度出现良好买气，英镑/日圆也是，尽管买需较小

* 东京盘交投因即将到来的长周末假期而略受抑制，但偏向上行

* 明确突破日线图上一目均衡基准线切入位184.22、隔夜高点184.26，形势看涨

* 184.35是9月17日至10月2日之间188.07-180.64跌势的50%回档位；费波纳奇61.8%技术位在185.23