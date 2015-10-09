中国央行：着手启动CIPS二期建设，实现与债券结算等系统连接--副行长

路透北京10月9日 - 中国央行副行长范一飞表示，将着手启动人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，实现与债券结算系统等金融市场基础设施的连接。

金融时报周五援引范一飞在CIPS系统一期启动仪式上讲话称，二期系统将进一步延长系统运行时间，覆盖更广的时区；并实现与债券结算系统、中央对手等金融市场基础设施的连接，全面支持各类跨境业务。