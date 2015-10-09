中国央行：着手启动CIPS二期建设，实现与债券结算等系统连接--副行长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月9日 - 中国央行副行长范一飞表示，将着手启动人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，实现与债券结算系统等金融市场基础设施的连接。
金融时报周五援引范一飞在CIPS系统一期启动仪式上讲话称，二期系统将进一步延长系统运行时间，覆盖更广的时区；并实现与债券结算系统、中央对手等金融市场基础设施的连接，全面支持各类跨境业务。
此外，他称，CIPS二期系统将采用流动性更为节约的方式，实现混合结算。CIPS一期上线后，运营机构和首批直接参与者要密切关注系统运行，及时处置报告异常情况，并要吸引更多参与者加入系统。
中国央行周四表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。
央行官方网站新闻稿称，CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。（完） (发稿 李贺；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”