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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 09:52 BJT

《中国重要政经日程》--10月9日

==========================近期重要政经日程==========================

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

--20日至23日中国国家主席习近平对英国进行国事访问。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺; 审校 沈燕)

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